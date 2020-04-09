Амурские предприниматели могут бесплатно получить заключение о форс-мажоре из-за коронавируса

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции предприниматели Амурской области могут подать документы для получения заключения о наличии обстоятельств непреодолимой силы, возникших при исполнении внутрироссийских договоров. Его можно получить в региональном отделении Торгово-промышленной палаты.

Чтобы предприниматель мог получить заключение, есть определенные условия: договор, по которому необходима справка, должен быть заключен между российскими юридическими лицами или ИП, а также сторонами в тексте договора должно быть согласовано свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы.

Заявителем для получения справки должна являться именно та сторона договора, которая не исполнила или ненадлежащим образом исполнила договорные обязательства.

«Если есть заключение об обстоятельствах непреодолимой силы, то к стороне, которая, например, нарушила сроки контракта, не будут применяться штрафы, пени, неустойка и так далее, — пояснили специалисты региональной Торгово-промышленной палаты. — Это не значит, что исполнитель полностью освобождается от ответственности. Это своего рода отсрочка исполнения договора до момента, когда ситуация нормализуется и его исполнение станет возможным».

Заключение выдается в том случае, если обстоятельство непреодолимой силы наступило на территории Амурской области и из-за этого надлежащее исполнение обязательств по договору оказалось невозможным.

Так, форс-мажором будет считаться неисполнение договора из-за чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств: например, если органами федеральной, региональной или муниципальной власти введены запретительные, ограничительные или иные специальные меры, направленные на предупреждение распространение заболеваний. Об этом сообщает министерство экономического развития и внешних связей региона.

В свою очередь, к обстоятельствам форс-мажора не относится нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров или отсутствие у должника необходимых денежных средств, подчеркнули в Торгово-промышленной палате.

Заключение об обстоятельствах форс-мажора предоставляются предпринимателям на безвозмездной основе.

Для оперативного взаимодействия и консультирования предпринимателей Торгово-промышленной палатой организована горячая линия. Обратиться по вопросам, связанным с получением справки о форс-мажоре, предприниматели могут по телефону: 8 909-810-11-18.