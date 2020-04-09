Певица Нюша вновь оказалась в центре обсуждений из-за откровенных фото

Известная в России певица Нюша снова спровоцировала скандал. Поводом для этого стало участие в эротической фотосессии.

Фотографии артистка опубликовала в своем Инстаграме. На них она позирует в черном плаще и откровенном купальнике, выставив оголенные ягодицы.

Некоторым фанатам фотоснимки понравились, они оценили фигуру исполнительницы.

«Мамочка жжет», «Фигура просто улет», «Ты очень красивая», «Откровенность тебе к лицу», – написали пользователи.

Другие же осудили молодую мать.

«Муж железный у вас», «Фу, не стыдно выставлять такие снимки?», «Чему вы учите молодежь?», «Вот у меня вопрос. Неужели, когда вы выставляете такие фото, вам не стыдно перед родителями, перед отцом, когда он увидит? Я вас уважаю, но это не нормально...», «Фу, разврат, отписка», – негодуют некоторые фолловеры.

В последнее время поклонники все чаще осуждают звезду за ее поведение, считая его излишне откровенным. Сама певица Нюша к нареканиям в свой адрес относится без негатива. Кроме того, артистку критикуют и за то, что в ней слишком много искусственного и раньше она была красивее

По мнению некоторых фанатов, раньше Нюша выглядела естественнее. При этом исполнительница подобные вмешательства отрицает. Ранее она рассказала подписчикам о походе к хирургу, благодаря которому избавилась от фирменной родинки.