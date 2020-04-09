Спасатели взорвали лед на реке Амур в Шимановском районе (фото)

8 апреля спасатели-взрывники областного поисково-спасательного отряда «Амурспас» провели первые взрывные работы на реке Амур в районе села Ушаково Шимановского района. Специалисты использовали 30 зарядов, общая масса которых – 270 килограммов.

Заряды закладывали в специальные лунки, вытянутые вдоль основного русла на расстоянии 10 метров друг от друга. Длина линии взрываемых зарядов составила 310 метров.

«Перед началом работ оперативная группа проводит разведку на реке на предмет наличия промоин и трещин, – рассказал начальник областного ПСО Борис Чугунов. – Потом замеряется толщина льда и водность русла по фарватеру. После проделываются лунки, закладываются заряды, и с помощью электродетонатора проводятся взрывные работы».

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод путем разрушения льда в предполагаемом месте образования ледового затора на реке Амур проводятся ежегодно с 2001 года. Взрывные работы на верхнем Амуре снижают риск подтопления населенных пунктов во время весенних паводков. Всего спасатели проведут четыре подрыва льда в трех районах Амурской области: Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, из чрезвычайных ситуаций природного характера именно наводнения во время весеннего паводка, связанные с образованием ледовых заторов, наносят наибольший ущерб населению и экономике региона, поскольку приводят к подтоплению и затоплению населенных пунктов, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий.

Так, весной 1999 года образовался ледовый затор на реке Амур в Сковородинском районе, произошло подтопление села Игнашино. Толщина льда, выброшенного на берег, достигала двух метров. Уровень воды в течение двух часов поднялся на пять метров. При этом было подтоплено шесть жилых домов, два административных здания, повреждено 100 метров защитной дамбы, 400 метров линии электропередачи, разрушен автодорожный мост. В экстренном порядке были отселены 36 жителей села. Материальный ущерб составил 3,7 миллиона рублей.

В 2000 году из-за образования заторов на реке Амур подтопленными оказались три населенных пункта: в Шимановском районе – села Нововоскресеновка и Ушаково, в Сковородинском – село Албазино. В зоне подтопления оказались 60 домов, 2 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, размыло 18 километров автомобильных дорог, было повреждено четыре автодорожных моста, повалено четыре опоры линии электропередачи. Отселили 129 человек. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей.

К ликвидации ледовых заторов и ликвидации последствий ЧС и в первом, и во втором случаях были привлечены значительные силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС, затрачены значительные финансовые средства.

После этих серьезных ЧС руководство области и приняло решение проводить взрывные работы на верхнем Амуре. И с 2001 года подобных чрезвычайных ситуаций больше не возникало.

Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ