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9апреля
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Следственный комитет разыскивает троих амурчан

Следственный комитет разыскивает троих амурчан

Следственные органы СКР по Амурской области разыскивают троих амурчан, пропавших без вести. Проведённые совместно с сотрудниками органов внутренних дел поисковые мероприятия положительных результатов не дали.

Так, следователи ищут 35-летнюю Марину Петрушевскую, уроженку города Свободного. В июле 2018 года женщина ушла из дома, расположенного в переулке Чигиринский в Благовещенске, и пропала.

Приметы: на вид 35 лет, рост – 140 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные каштанового цвета, глаза зелёные. Особые приметы: родинка под лопаткой тёмного цвета.

В розыск также объявлена 38-летняя Наталья Гольтяпина. В мае 2019 года она ушла из дома в селе Каникурган Благовещенского района.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. На момент исчезновения была одета в кофту темного цвета, чёрные джинсы.

Безвестно исчез 39-летний Дмитрий Коновалов. До апреля 2019 года он жил в съёмной квартире дома № 148 на улице Ленина в Благовещенске. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения пропавших или их возможном местонахождении, обратиться в следственные органы по телефону: +7 (924) 744-00-20 или в органы внутренних дел по телефону: 102.

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