Амурчане могут поучаствовать в космическом флешмобе и спеть песню «Трава у дома»
В Инстаграме несколько дней назад дан старт флешмобу, приуроченному ко Дню космонавтики. Его организовал культурно-досуговый центр «Восток» ЗАТО Циолковский. Всех желающих приглашают исполнить песню «Трава у дома», записать на видео и выложить в интернет под единым хэштегом #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ.
Публикацию о старте акции КДЦ выложил в своем аккаунте: «Условия: исполниться песню #траваудома в домашних условиях (вы же помните, что мы #сидимдома). Выложить видео в своём аккаунте с хэштегом #мывместеземляне. Обязательно отметить нас @kdc_vostok_tsiolkovsky (чтобы увидеть вашу песню побыстрей). Написать в комментарии к этой публикации "Участвую во флэшмобе #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ". Отметить 2 друзей. Собирать лайки до 10 апреля. А что дальше? А дальше мы монтируем и размещаем 12 апреля трек с участием всех (!), кто пел вместе с нами песню #траваудома. Выбираем самых активных, самых оригинальных, самых вокальных и тех, кто больше всего наберёт лайки во флэшмобе #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ и вручим подарки. Хотите дополнительные бонусы? Тогда следите за нашими сториз и правильно отвечайте на наши вопросы (чтобы совсем не заскучать, пока #сидимдома)».
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Друзья, даём старт новому флэшмобу #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ 🌍, посвящённому Дню авиации и космонавтики! Дружно поем песню "Трава у дома" легендарной группы #Земляне. Условия: 🚀Исполнить песню #траваудома в домашних условиях (вы же помните, что мы #сидимдома) 🚀Выложить видео в своём аккаунте с хэштегом #мывместеземляне 🚀Обязательно отметить нас @kdc_vostok_tsiolkovsky (чтобы увидеть вашу песню побыстрей) 🚀Написать в комментарии к этой публикации "Участвую во флэшмобе #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ" 🚀Отметить 2 друзей 🚀Собирать лайки ❤️ до 10 апреля А что дальше? ⭐ А дальше мы монтируем и размещаем 12 апреля трек с участием всех (!), кто пел вместе с нами песню #траваудома ⭐ Выбираем самых активных, самых оригинальных, самых вокальных и тех, кто больше всего наберёт лайки во флэшмобе #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ и вручим подарки. ⚠️Хотите дополнительные бонусы? Тогда следите за нашим сториз и правильно отвечайте на наши вопросы (чтобы совсем не заскучать, пока #сидимдома) МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ приветствуется! Всем отличного космического настроения и полезных выходных! 😊 На старт, внимание, поехали) 🚀🌏⭐ #флэшмоб #мывместеземляне #сидимдома #Денькосмонавтики #кдцвосток #затоциолковский #Циолковский #любимаяпесня #космодромвосточный
К настоящему времени под хэштегом флешмоба выложено 56 публикаций. Песню поют и дети, и взрослые. Кто-то делает это на любительском уровне, кто-то на профессиональном, участвуют и амурские певцы и певицы. У остальных амурчан еще есть время принять участие в акции.
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