Амурчане могут поучаствовать в космическом флешмобе и спеть песню «Трава у дома»

Публикацию о старте акции КДЦ выложил в своем аккаунте: «Условия: исполниться песню #траваудома в домашних условиях (вы же помните, что мы #сидимдома). Выложить видео в своём аккаунте с хэштегом #мывместеземляне. Обязательно отметить нас @kdc_vostok_tsiolkovsky (чтобы увидеть вашу песню побыстрей). Написать в комментарии к этой публикации "Участвую во флэшмобе #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ". Отметить 2 друзей. Собирать лайки до 10 апреля. А что дальше? А дальше мы монтируем и размещаем 12 апреля трек с участием всех (!), кто пел вместе с нами песню #траваудома. Выбираем самых активных, самых оригинальных, самых вокальных и тех, кто больше всего наберёт лайки во флэшмобе #МЫВМЕСТЕЗЕМЛЯНЕ и вручим подарки. Хотите дополнительные бонусы? Тогда следите за нашими сториз и правильно отвечайте на наши вопросы (чтобы совсем не заскучать, пока #сидимдома)».

К настоящему времени под хэштегом флешмоба выложено 56 публикаций. Песню поют и дети, и взрослые. Кто-то делает это на любительском уровне, кто-то на профессиональном, участвуют и амурские певцы и певицы. У остальных амурчан еще есть время принять участие в акции.