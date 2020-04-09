Ясно и сухо погода: прогноз погоды в Амурской области на 10 апреля

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10 апреля в Амурской области сохранится сухая, ясная погода. Ветер северный, северо-западный умеренный. Днем он разгонится до 10-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1...6, местами по северу – до минус 13. Днем в большинстве районов будет 10...15 градусов тепла, местами по северу – в пределах 5...10 выше нуля.

В Благовещенске без осадков, малооблачно. Скорость северо-западного ветра достигнет 7-12 метров в секунду. Температура ночью – 0...минус 2, днем – около плюс 15, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Нина Гвоздкова