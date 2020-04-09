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Тепловизор в аэропорту Благовещенска проверил первых пассажиров (видео)

Тепловизор в аэропорту Благовещенска проверил первых пассажиров (видео)

9 апреля в Благовещенском аэропорту прошла настройка и техническое тестирование тепловизионного комплекса по контролю температуры тела пассажиров, прилетающих в Благовещенск. Система введена в работу. Дистанционную диагностику прошли 104 пассажира, прибывших из Домодедова рейсом № 349 авиакомпании «Уральские авиалинии».

В ходе сбора информации пассажиров с повышенной температурой тела система не зафиксировала. «Сейчас мы увидели тепловизор в работе. Достаточно быстро проводится дистанционная термометрия. Для обеспечения безопасности пассажиров в период вспышки коронавирусной инфекции это очень важное дополнительное оснащение нашего аэровокзала. В своей работе мы четко соблюдаем и следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора», – отметил руководитель аэропорта Благовещенска Валерий Шлегель.

Накануне тепловизионный комплекс был установлен в здании аэровокзала в зоне прилета и встречи пассажиров, согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора по Амурской области, по решению штаба проекта по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции правительства Амурской области, при активном содействии компаний НИПИГАЗ и «Газпром переработка Благовещенск».

Установка приобретена НИПИГАЗом – генеральным подрядчиком строительства Амурского ГПЗ. Настройка оборудования проведена специалистами Амурского филиала ПАО «Ростелеком».

«Мы протестировали тепловизионный комплекс, который измеряет температуру пассажиров, прибывающих в аэропорт Благовещенска. Программно-аппаратный комплекс запущен, настроен, сейчас мы вместе с волонтерами-медиками, специалистами Роспотребнадзора посмотрим, как эта система будет работать, как будет проходить взаимодействие по обмену информацией. Самое главное, что техника каждого пассажира видит, видит и его температуру – данные точные. Поставленная задача правительством региона выполнена», – рассказал директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Тепловизор работает в оптическом диапазоне, включает в себя систему внешнего видеонаблюдения и систему распознавания лиц, результаты отображаются в режиме реального времени. Комплекс оперативно выявляет пассажиров с повышенной температурой.

Сотрудники Роспотребнадзора и медики-волонтеры будут отслеживать температуру пассажиров на всех прилетающих рейсах в аэропорт Благовещенска. При выявлении человека с повышенной температурой и после повторного подтверждения превышения температурного режима пассажира доставят в медучреждение.

«Так как сложная эпидемиологическая обстановка еще сохраняется в стране, регионом продолжаются вводиться меры по исключению распространения по территории области вируса. Четырнадцатидневная самоизоляция всех прибывших в Амурскую область из других регионов страны является не просто рекомендацией, а призывом к обязательному соблюдению. Нам необходимо как можно скорее справиться с этой мировой угрозой», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

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#коронавирус #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    55 минут назад

    Точные данные???...У ребёнка температура на градус скаканула, у большинства ниже 36, а у кого-то 34.8...Ну тогда вот небольшая выдержка: Когда цифры на градуснике показывают, что у взрослого пациента отмечается температура 35.5 и ниже, то такое необычное состояние определяется как гипотермия.

    Это вовсе не безобидное положение вещей. У пациента нарушаются функции основных органов и систем, существенно изменяется обмен веществ и страдает деятельность головного мозга.

    Короче тоже людям проверяться надо судя по результатам.

  • Ruben

    Ruben
    45 минут назад

    Если рейс утренний был, то и не удивительно что у большинства низкий показатель температуры, утром у человека самая низкая температура тела и только в течении дня либо вечером она может от 36,6 до 36,9 в зависимости от рода занятия в данный промежуток времени!

  • in essence

    in essence
    33 минуты назад

    На дурака сие

  • Tуман

    Tуман
    29 минут назад

    Пассажиры самоизолируются или здравствуй коронавирус?

  • DrDok

    DrDok
    5 минут назад

    Интересно а кто проверяет проводников РЖД которые чуть ли ежедневно приезжают домой не регистрируются, не сидят на карантине, шляются где попало.

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    DrDok

    Интересно а кто проверяет проводников РЖД которые чуть ли ежедневно приезжают домой не регистрируются, не сидят на карантине, шляются где попало.



    И водителей автобусов и такси?

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