Тепловизор в аэропорту Благовещенска проверил первых пассажиров (видео)

9 апреля в Благовещенском аэропорту прошла настройка и техническое тестирование тепловизионного комплекса по контролю температуры тела пассажиров, прилетающих в Благовещенск. Система введена в работу. Дистанционную диагностику прошли 104 пассажира, прибывших из Домодедова рейсом № 349 авиакомпании «Уральские авиалинии».

В ходе сбора информации пассажиров с повышенной температурой тела система не зафиксировала. «Сейчас мы увидели тепловизор в работе. Достаточно быстро проводится дистанционная термометрия. Для обеспечения безопасности пассажиров в период вспышки коронавирусной инфекции это очень важное дополнительное оснащение нашего аэровокзала. В своей работе мы четко соблюдаем и следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора», – отметил руководитель аэропорта Благовещенска Валерий Шлегель.

Накануне тепловизионный комплекс был установлен в здании аэровокзала в зоне прилета и встречи пассажиров, согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора по Амурской области, по решению штаба проекта по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции правительства Амурской области, при активном содействии компаний НИПИГАЗ и «Газпром переработка Благовещенск».

Установка приобретена НИПИГАЗом – генеральным подрядчиком строительства Амурского ГПЗ. Настройка оборудования проведена специалистами Амурского филиала ПАО «Ростелеком».

«Мы протестировали тепловизионный комплекс, который измеряет температуру пассажиров, прибывающих в аэропорт Благовещенска. Программно-аппаратный комплекс запущен, настроен, сейчас мы вместе с волонтерами-медиками, специалистами Роспотребнадзора посмотрим, как эта система будет работать, как будет проходить взаимодействие по обмену информацией. Самое главное, что техника каждого пассажира видит, видит и его температуру – данные точные. Поставленная задача правительством региона выполнена», – рассказал директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Тепловизор работает в оптическом диапазоне, включает в себя систему внешнего видеонаблюдения и систему распознавания лиц, результаты отображаются в режиме реального времени. Комплекс оперативно выявляет пассажиров с повышенной температурой.

Сотрудники Роспотребнадзора и медики-волонтеры будут отслеживать температуру пассажиров на всех прилетающих рейсах в аэропорт Благовещенска. При выявлении человека с повышенной температурой и после повторного подтверждения превышения температурного режима пассажира доставят в медучреждение.

«Так как сложная эпидемиологическая обстановка еще сохраняется в стране, регионом продолжаются вводиться меры по исключению распространения по территории области вируса. Четырнадцатидневная самоизоляция всех прибывших в Амурскую область из других регионов страны является не просто рекомендацией, а призывом к обязательному соблюдению. Нам необходимо как можно скорее справиться с этой мировой угрозой», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.