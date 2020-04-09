Брюс Уиллис побрил дочь наголо (видео)

Американский актёр Брюс Уиллис на время стал парикмахером и изменил прическу дочери Таллулы Белль. Видео с творческим экспериментом он выложил в Инстаграме.

Парикмахер-отец оставил дочери лишь несколько прядей волос по бокам. Правда и их в итоге сбрили.

В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой. Фотографом девушки выступила её старшая сестра Румер. При этом, опубликовав один снимок, Таллула никак не подписала его и не рассказала о задумке фотосессии.

Обе дочери Уиллиса родились в браке актёра с актрисой Деми Мур, который продлился с 1987 по 2000 год, сообщает Life.