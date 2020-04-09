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сегодня, 13:49 2

Брюс Уиллис побрил дочь наголо (видео)

Брюс Уиллис побрил дочь наголо (видео)
Фото: instagram.com/buuski/

Американский актёр Брюс Уиллис на время стал парикмахером и изменил прическу дочери Таллулы Белль. Видео с творческим экспериментом он выложил в Инстаграме.

Парикмахер-отец оставил дочери лишь несколько прядей волос по бокам. Правда и их в итоге сбрили.

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Публикация от tallulah (@buuski)

В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой. Фотографом девушки выступила её старшая сестра Румер. При этом, опубликовав один снимок, Таллула никак не подписала его и не рассказала о задумке фотосессии.

Обе дочери Уиллиса родились в браке актёра с актрисой Деми Мур, который продлился с 1987 по 2000 год, сообщает Life.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • demas1982

    demas1982
    39 минут назад

    То что волнует Приамурье

  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    Тоже мечтаю постричься наголо, да черепная коробка вся в шрамах

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