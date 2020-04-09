В Благовещенске медики получат специальные аксессуары для более комфортного ношения масок

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья специально для медработников в Доме научной коллаборации АмГУ распечатали держатели, которые снижают нагрузку на уши от давления резинок. Устройство представляет собой пластиковую полоску с держателями, за которые можно закрепить резинки маски.

Идея создать держатель для маски пришла в голову школьнику из Канады. Куинн Калландер решил помочь местной больнице.

Он придумал и распечатал на 3D-принтере держатели. А свои наработки опубликовал в Интернете.

«У себя дома на 3D-принтере я распечатал тестовую модель, проверил на себе. Она оказалась удачной, и уже в самом центре мы воспользовались потоковой печатью и на данный момент распечатали 50 креплений. Они нужны людям, которые долгое время находятся в масках, чтобы снять нагрузку с ушей и дольше оставаться в работоспособном состоянии», — рассказал преподаватель Дома научной коллаборации АмГУ Александр Демьяненко.

Чтобы распечатать одно крепление, требуется 10 минут. В Доме несколько принтеров, поэтому за пару часов можно создать 20 изделий. Себестоимость одного приспособления составляет меньше 2 рублей.

Первая партия изделий будет передана в Амурскую областную инфекционную больницу.

Между тем в Благовещенске в рамках нацпроекта «Демография» разработана муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья». В ее основе лежит отлаживание механизма межведомственного взаимодействия по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Именно такие межведомственные инициативы и используются при реализации городской программы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Позитивной идеей, разработанной канадским школьником, с нами поделились неравнодушные благовещенцы. Оставалось только найти, кто ее воплотит в жизнь. Молодые педагоги-добровольцы из Дома научной коллаборации изучили эту идею, она им понравилась. Сразу же подключились медики, областной центр медицинской профилактики. Наша муниципальная программа по укреплению общественного здоровья населения Благовещенска как раз строится на таких межведомственных инициативах»,— отметила заммэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Фото мальчика: pressa.tv