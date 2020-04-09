В Чигирях нарушение ПДД привело к аварии с пострадавшими (фото)

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В селе Чигири Благовещенского района произошло ДТП с пострадавшими. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. К происшествию привело нарушение одним из водителей Правил дорожного движения.

8 апреля в 18:23 в селе Чигири на нерегулируемом перекрестке улиц Василенко – Центральной водитель, управляя автомобилем Toyota Passo, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем Toyota Progress, который двигался по главной дороге. В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Passo и женщина-пассажир 1990 года рождения были травмированы.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», водители зачастую игнорируют не только требования дорожных знаков, но и сигналы светофоров. Следует помнить, что перекресток – зона особого внимания и готовности. Отвлекаться на телефонный звонок, поиск необходимых вещей, прослушивание музыкальных композиций и так далее в момент проезда перекрестка нельзя.

За 3 месяца 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 347 столкновений транспортных средств на перекрестках, в которых 711 автомобилей получили значительные механические повреждения. В 30 ДТП 42 человека получили различные травмы. Кроме того, за этот период 198 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил проезда перекрестков.