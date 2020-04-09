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9апреля
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сегодня, 13:00 5

В Амурской области появился новый вид мошенничества

В Амурской области появился новый вид мошенничества
Фото: pixabay.com

Бывшая амурчанка столкнулась с новым видом мошенничества. Об этом женщина сообщила в редакцию Амур.инфо. Мошенники, используя фотографии с личной страницы женщины в социальных сетях, разослали ее знакомым через мессенджер WhatsApp сообщения с просьбой перечислить деньги.

Суммы мошенники просили небольшие – от 300 до 500 рублей.

«Взяли фото мое из социальных сетей, просмотрели друзей, и тем, у кого были не скрыты номера телефонов, написали с WhatsApp! Поставили мое фото на аватарку и просили деньги взаймы. Я в другом регионе сейчас живу, но многим друзьям из Благовещенска написали. Несколько человек, не задумываясь, перевели деньги, так как посчитали, что это действительно я. Для звонков номер был недоступен, но на сообщения в WhatsApp отвечали. После того как мы им написали, что поняли, кто они такие, номер был заблокирован. Пожалуйста, будьте осторожны, лучше переспросить 10 раз, чем кому-то деньги отдать», – поделилась женщина.

В полицию она обращаться не стала.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а что за соц. сети в которых есть номера телефонов??? у меня много страниц, но тел. нет ни где в открытую...

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    года 4 назад такое процветало. номера висели и в вк и ок. статья наверное плесневелая - место забить

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Просто нефиг в соцсетях всю информацию о себе вываливать, в том числе номер телефона.

  • Пубернатар

    Пубернатар
    1 час назад

    Социальный инжениринг как есть.

    Молодцы,хакеры.

  • Пубернатар

    Пубернатар
    57 минут назад

    пароль на вход в роутер с дефолтного смените.

    Хакеры подменят DNS и будете ходить по поддельным страницам Сбербанк-онлайн хакера Коляна.

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