В Амурской области появился новый вид мошенничества

Бывшая амурчанка столкнулась с новым видом мошенничества. Об этом женщина сообщила в редакцию Амур.инфо. Мошенники, используя фотографии с личной страницы женщины в социальных сетях, разослали ее знакомым через мессенджер WhatsApp сообщения с просьбой перечислить деньги.

Суммы мошенники просили небольшие – от 300 до 500 рублей.

«Взяли фото мое из социальных сетей, просмотрели друзей, и тем, у кого были не скрыты номера телефонов, написали с WhatsApp! Поставили мое фото на аватарку и просили деньги взаймы. Я в другом регионе сейчас живу, но многим друзьям из Благовещенска написали. Несколько человек, не задумываясь, перевели деньги, так как посчитали, что это действительно я. Для звонков номер был недоступен, но на сообщения в WhatsApp отвечали. После того как мы им написали, что поняли, кто они такие, номер был заблокирован. Пожалуйста, будьте осторожны, лучше переспросить 10 раз, чем кому-то деньги отдать», – поделилась женщина.

В полицию она обращаться не стала.