График работы отделений Почты России скорректируют

В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений Почты России будет скорректирован. Почтовые отделения городского типа, будут открыты пять дней в неделю.

Актуальный график их работы можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

В каждом центре субъекта Российской Федерации определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

«Дежурным» отделением почтовой связи в Благовещенске является отделение на Пионерской, 27, крыльцо № 1. Кроме того, продолжат работу по обычному графику Центр выдачи посылок на Пионерской, 27 – крыльцо № 2, и Центр обслуживания юридических лиц – ОПС 675030.

При этом Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

В амурском отделении организации сообщают, что сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, клиентов просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.