Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:56 1

График работы отделений Почты России скорректируют

График работы отделений Почты России скорректируют

В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений Почты России будет скорректирован. Почтовые отделения городского типа, будут открыты пять дней в неделю.

Актуальный график их работы можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

В каждом центре субъекта Российской Федерации определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

«Дежурным» отделением почтовой связи в Благовещенске является отделение на Пионерской, 27, крыльцо № 1. Кроме того, продолжат работу по обычному графику Центр выдачи посылок на Пионерской, 27 – крыльцо № 2, и Центр обслуживания юридических лиц – ОПС 675030.

При этом Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

В амурском отделении организации сообщают, что сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, клиентов просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

Просмотров всего: 918

#коронавирус

распечатать


Общество 5

Тепловизор в аэропорту Благовещенска проверил первых пассажиров (видео)
Коронавирус

В Благовещенске медики получат специальные аксессуары для более комфортного ношения масок
Общество 2

В детском саду Благовещенска родителей просят оплатить нерабочий из-за коронавируса месяц
Коронавирус 10

В соцсетях Приамурья говорят о закрытии рудника из-за заболевших коронавирусом
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    6 минут назад



    На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом



    Да хрен там, выбираешь посылку, а тебе пишут "Можно получить только в отделении". И это обычная посылка, не наложка.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь