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9апреля
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сегодня, 12:21 3

В двух районах Амурской области сложилась крайне тяжелая ситуация с пожарами

В двух районах Амурской области сложилась крайне тяжелая ситуация с пожарами
Фото: aviales.ru

Благовещенском и Архаринском районах действует один из самых высоких классов пожарной опасности ­– четвертый. Еще в восьми районах установлен третий класс опасности, который также говорит о неблагополучной обстановке.

Спокойная пожароопасная обстановка пока на севере ‒ в Тындинском районе.

8 апреля на территории Амурской области зарегистрировано 10 природных пожаров на общей площади 1 275 гектаров. Из них ликвидировано 6 на площади 1 202 гектара в Магдагачинском, Свободненском, Завитинском и Благовещенском районах.

Действующими остаются четыре возгорания на общей площади 73 гектара в Бурейском, Свободненском и Селемджинском районах. Один пожар локализован в Свободненском районе в 9 километрах от Рогачевки на площади 7 гектаров. На его тушении продолжают работать 15 сотрудников десантников-пожарных Амурской авиабазы и лесохраны.

На тушении пожаров задействован 181 человек. Из них: парашютно-пожарная служба (17 человек), десантно-пожарная служба (23 человека), два летчика-наблюдателя, лесная охрана (75 человек), государственная противопожарная служба и спасатели (61 человек), из гражданского населения привлечены 3 человека.

Задействовано 40 единиц техники, среди которой вездеходы, тралы, мотовозы. Авиапатрулированием занимаются три самолета Амурской авиабазы.

В течение 8 апреля пожарные также потушили 31 пал на территории Амурской области. Огонь распространился на площади более 900 гектаров, сообщили Амур.инфо в областном управлении МЧС. В тушении было задействовано 235 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, добровольных пожарных команд и 54 единицы техники.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в Амурской области действует с 30 марта на территории Благовещенского, Архаринского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Михайловского, Тамбовского, Ромненского районов, Благовещенска.

С 3 апреля режим установлен на территории Свободненского, Октябрьского, Белогорского, Серышевского, Ивановского районов, Белогорска, Свободного, Райчихинска, Прогресса, Циолковского, с 6 апреля ‒ в Шимановске и Шимановском районе, а с 8 апреля ‒ на территории Магдагачинского района.

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#пожары

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Комментарии
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  • Итфат

    Итфат
    2 часа назад

    Никакой режим самоизоляции не помогает. Из года в год одно и тоже. Поможет, наверное, только расстрел на месте, при обнаружении нарушителя.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Пришла беда откуда не ждали

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    alex 3

    Пришла беда откуда не ждали



    Это сарказм?

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