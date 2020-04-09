В детском саду Благовещенска родителей просят оплатить нерабочий из-за коронавируса месяц
Благовещенцев, чьи дети посещают один из частных детских садов областного центра, просят оплатить посещение за апрель, при том, что до 30 апреля, согласно указу президента, дошкольное учреждение так же, как и муниципальные сады, работать не будет. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила одна из мам.
Она пояснила, что создавать дежурные группы в этом саду не планируют. И добавила – квитанции на оплату многим родителям уже направлены. Суммы для родителей существенные: посещение детского сада с английским уклоном в месяц варьируется от 23 000 до 28 000 рублей, с дополнительными занятиями – на несколько тысяч больше. Как рассказывает обратившаяся в Амур.инфо благовещенка, руководство детсада пообещало сделать перерасчет 50 % за апрель в мае. Однако женщина считает, что такие меры не оправданы, так как детский сад самостоятельно приостановил работу, а перерасчет в 50 % обычно делают, если ребенок не посещал сад по уважительной причине – например, по болезни.
Своего ребенка благовещенка будет переводить в другой детский сад. Так же, с ее слов, поступит большинство родителей из этой группы. Проблемы и недоговоренности с руководством детского сада начались еще в прошлом году и обострились в связи с распространением коронавируса, добавила горожанка.
«У нас уже накипело. Все началось около полугода назад, когда на территории детского сада стали проводить занятия по изучению английского языка для взрослых. Люди заходят в верхней одежде в детский сад. Как-то раз мы видели, что занимались прямо в нашей группе. Дети бесконечно болеют, потому что там проходной двор. А это же детский сад, там должен быть свой микроклимат. Когда началась пандемия, вопрос встал остро. Мы устраивали родительские собрания, обращались письменно к руководству сада, но реакции никакой. Кроме того, мы видели еще девушку, все ее знаем, она приехала из Италии во время этой пандемии. И мы боимся, я ребенка уже 2 месяца в сад не вожу. Мы написали письмо самому руководству с подписями родителей, нам на него пока еще не ответили», – поделилась возмущенная родительница.
13 апреля, в понедельник, благовещенцы планируют обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Комментировать ситуацию по телефону в детскому саду отказались. Амур.инфо направило официальный запрос.
Письменное обращение к руководству детского сада с подписями родителей, а также квитанции на оплату за апрель имеются в распоряжении редакции.
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