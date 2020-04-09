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сегодня, 12:15 10

В соцсетях Приамурья говорят о закрытии рудника из-за заболевших коронавирусом

В соцсетях Приамурья говорят о закрытии рудника из-за заболевших коронавирусом
Фото: wikimapia.org

В социальных сетях активно обсуждают информацию о том, что рудник «Пионер» закрыт на карантин, поскольку там выявлено несколько человек, заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач по городу Зее Екатерина Руденко эту информацию опровергла.

«На "Пионере" нет как заболевших, так и с подозрением на коронавирусную инфекцию. В городе и районе на 8 апреля эпидобстановка спокойная. Всю информацию по коронавирусу можно получить на сайте Роспотребнадзора по Амурской области. Я в свою очередь призываю людей соблюдать меры личной профилактики», – прокомментировала специалист.

Главный инженер АО «Покровский рудник» Денис Черников рассказал, что сотрудники «Пионера» переведены на режим самоизоляции.

«Текущая вахта продлена до 15 мая. Те, кто находится на межвахтовом отдыхе, получат аванс. График работы немного поменяется, но люди без средств к существованию не останутся. На предприятии приняты все меры по нераспространению коронавируса. Запрещен въезд на территорию рудника, приобретены приборы для измерения температуры, проводится дезинфекция рабочих мест, есть бокс, куда будут изолироваться люди с подозрением на коронавирусную инфекцию», – сообщил Денис Юрьевич. Об этом пишет «Зейский вестник».

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В соцсетях стали упорно говорить о том, что рудник Пионер закрыт на карантин, поскольку там выявлено то ли три, то ли пять человек, заболевших коронавирусом. ⠀ «На Пионере нет как заболевших, так и с подозрением на коронавирусную инфекцию, - опровергает слухи главный санитарный врач по г. Зее Екатерина Руденко, - в городе и районе на 8 апреля эпидобстановка спокойная. Всю информацию по коронавирусу можно получить на сайте Роспотребнадзора по Амурской области. Я в свою очередь призываю людей соблюдать меры личной профилактики». ⠀ Главный инженер АО «Покровский рудник» Денис Черников подтвердил, что сотрудники Пионера переведены на режим самоизоляции. «Текущая вахта продлена до 15 мая, - говорит Денис Юрьевич, - те, кто находится на межвахтовом отдыхе, получат аванс. График работы немного поменяется, но люди без средств к существованию не останутся. На предприятии приняты все меры по нераспространению коронавируса. Запрещен въезд на территорию рудника, приобретены приборы для измерения температуры, проводится дезинфекция рабочих мест, есть бокс, куда будут изолироваться люди с подозрением на коронавирусную инфекцию». ⠀ А ваши родные или знакомые работают на Пионере? Как они относятся к таким мерам? ⠀ #зейскийвестник #zvportal #зейскиевестисегодня #звестник #звсегодня #zvestnik #zvestisegodnya #рудникпионер #зея_коронавирус #амурскаяобласть #зейскийрайон

Публикация от Зейский вестник (@zvportal)

Просмотров всего: 2269

#коронавирус #производство

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    опять фэйки

  • малиновская

    малиновская
    1 час назад

    Ну слухи так просто не рождаются, поэтому либо увезли больных от греха по дальше, либо спрятали уже тела)

  • малиновская

    малиновская
    1 час назад

    Ну слухи так просто не рождаются, поэтому либо увезли больных от греха по дальше, либо спрятали уже тела)

  • малиновская

    малиновская
    1 час назад

    Ну слухи так просто не рождаются, поэтому либо увезли больных от греха по дальше, либо спрятали уже тела)

  • малиновская

    малиновская
    1 час назад

    Ну слухи так просто не рождаются, поэтому либо увезли больных от греха по дальше, либо спрятали уже тела)

  • fire-fly

    fire-fly
    1 час назад

    Малиновская! А у Вас откуда такие сведения?

  • fire-fly

    fire-fly
    47 минут назад

    Сами слухи распускаете...

  • Tуман

    Tуман
    37 минут назад

    Два месяца на вахте нормально, я и по полгода сидел в тундре.

    Правда потом от светофоров и автомобилей шарахаешься и уши закладывает от шума городского.

    Главное, чтобы на вахте были работники слабого пола и лёгкого поведения...

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    23 минуты назад

    Очень плохо относимся к такому графику, живём в частном доме,и два месяца летом,в период огородной кампании, будет очень тяжело.

  • Tуман

    Tуман
    20 минут назад

    Ирина БИВ

    Очень плохо относимся к такому графику, живём в частном доме,и два месяца летом,в период огородной кампании, будет очень тяжело.



    Ваш дома сейчас?

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