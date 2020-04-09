В соцсетях Приамурья говорят о закрытии рудника из-за заболевших коронавирусом

В социальных сетях активно обсуждают информацию о том, что рудник «Пионер» закрыт на карантин, поскольку там выявлено несколько человек, заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач по городу Зее Екатерина Руденко эту информацию опровергла.

«На "Пионере" нет как заболевших, так и с подозрением на коронавирусную инфекцию. В городе и районе на 8 апреля эпидобстановка спокойная. Всю информацию по коронавирусу можно получить на сайте Роспотребнадзора по Амурской области. Я в свою очередь призываю людей соблюдать меры личной профилактики», – прокомментировала специалист.

Главный инженер АО «Покровский рудник» Денис Черников рассказал, что сотрудники «Пионера» переведены на режим самоизоляции.

«Текущая вахта продлена до 15 мая. Те, кто находится на межвахтовом отдыхе, получат аванс. График работы немного поменяется, но люди без средств к существованию не останутся. На предприятии приняты все меры по нераспространению коронавируса. Запрещен въезд на территорию рудника, приобретены приборы для измерения температуры, проводится дезинфекция рабочих мест, есть бокс, куда будут изолироваться люди с подозрением на коронавирусную инфекцию», – сообщил Денис Юрьевич. Об этом пишет «Зейский вестник».