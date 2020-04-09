Амурчанка попала в программу «Вечерний Ургант»

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Светлана Хамидулина из Белогорска, которая сейчас временно проживает в Якутии, засветилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий Иван Ургант рассказал, что Светлана пробежала полумарафон в своей квартире, преодолев дистанцию в 21 километр.

«Сейчас соседи снизу с опасением ждут, когда она захочет устроить заплыв на открытой воде», – пошутил Иван. Между тем Светлана в беседе с ИА «Амур.инфо» сообщила, что, проживая на третьем этаже, максимально постаралась не создавать неудобств соседям.

«Дело в том, что в этом году моя цель – пробежать 20 полумарафонов. Ну, так как 2020 год – числа такие, я решила пробежать 20 двадцаток, 20 полумарафонов. Вот один из них как раз приходился на конец марта по плану. Я всегда бегаю на улице, в любую погоду и время года. И в конце марта нужно было бежать, а города начали закрываться на карантин, многие города, – где-то жесткий карантин, где-то не особо… В нашем городе еще не было жесткого карантина, но многие бегуны, я знаю, оказались в таких условиях, когда выходить на улицу было вообще не рекомендовано для тренировок. И я решила в поддержку таких людей, наверное, и вдохновившись забегами китайца по комнате – вокруг кровати он пробежал 42 километра, и француз пробежал на балконе 50 километров, – решила все-таки попробовать тоже пробежать дома, посмотреть, насколько это реально, насколько выдержит моя психика, проверить свою силу духа, силу воли. Поэтому я решилась на этот забег в условиях квартиры, хотя раньше тоже крутила у виска и считала, что это ненормально – бегать по дому. Это не просто – бежать в таких условиях, замкнутых, когда нет неба открытого над головой, не видишь ни деревьев, ни природы – ничего, к чему я привыкла», – рассказала Светлана Хамидулина.

Полумарафон амурчанка пробежала 30 марта. В своей однокомнатной квартире она выверила дистанцию в виде изогнутой линии, в 17 метров. Спортсменка бежала на протяжении 2,5 часа, преодолев эти 17 метров 1 242 раза. Для удобства использовала фитнес-браслет.

«Самое сложное, наверное, было то, что дистанция маленькая – не разгонишься, то есть определенный темп выдерживать. Колени получили такую колоссальную нагрузку, потому что каждые 17 метров приходилось разворачиваться и бежать в обратную сторону, то есть они прямо очень сильно ныли у меня. И не хватало, конечно же, неба открытого, свежего воздуха. Хоть я окна пооткрывала, но все равно было тяжеловато. Но 10 километров когда пробежала, у меня часы сработали, что половина пути пройдена – ура, поздравляем! – прямо я взбодрилась, можно сказать, и поняла, что полпути уже пройдено, значит, половину я точно как-нибудь уже пробегу», – рассказывает Светлана.

Она отмечает, что осталась довольна таким спортивным мероприятием и поняла, что тренироваться можно и дома.