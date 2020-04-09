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сегодня, 11:36 3

Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем

Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем
Фото: Михаил Клементьев \ РИА Новости

Пользователи Twitter отреагировали на сравнение эпидемии коронавируса с половцами и печенегами, которое употребил президент России Владимир Путин, обращаясь к членам правительства и губернаторам. Печенеги из речи главы государства в соцсетях превратили в поэтический мем. Юзеры сделали их героями своих опусов.

Кроме того, они вспомнили, каких «врагов», кроме печенегов и половцев, Россия уже смогла победить.

Онлайн-совещание президента прошло 8 апреля. Путин анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и для детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности. Это было уже третье обращение Путина к гражданам за последние три недели, связанное с эпидемией коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8 672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За все время пандемии в России скончались 63 человека, а 580 выздоровели, сообщает «Лента.ру».

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#политика #юмор

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Мля, враги закончились. Взялся за истлевшие тела. Вангую, брежневские времена не за горами.

  • brb

    brb
    1 час назад

    Печенег! Требуют наши сердца.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Печенеги... Мы победили... Так Ярослав Мудрый был патриотом своей страны,..

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