Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем

Пользователи Twitter отреагировали на сравнение эпидемии коронавируса с половцами и печенегами, которое употребил президент России Владимир Путин, обращаясь к членам правительства и губернаторам. Печенеги из речи главы государства в соцсетях превратили в поэтический мем. Юзеры сделали их героями своих опусов.

Кроме того, они вспомнили, каких «врагов», кроме печенегов и половцев, Россия уже смогла победить.

Онлайн-совещание президента прошло 8 апреля. Путин анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и для детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности. Это было уже третье обращение Путина к гражданам за последние три недели, связанное с эпидемией коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8 672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За все время пандемии в России скончались 63 человека, а 580 выздоровели, сообщает «Лента.ру».