В Москве при пожаре в доме престарелых погибли люди

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли четыре человека. Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 50 человек, более 10 постояльцев были спасены.

Пожар произошел в среду вечером на минус первом и первом этажах здания на 3-й Мякининской улице, его площадь составила 300 квадратных метров. Причиной ЧП стало возгорание электрокабеля. В здании наблюдалось сильное задымление.

Сотрудники экстренных служб спасли 50 человек, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Пострадавшим при пожаре в пансионате для пожилых людей в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь, будет проведено тщательное расследование причин происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во ВКонтакте. «Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Будет проведено тщательное расследование причин происшествия», – сказал мэр. Он такое выразил соболезнования близким погибших.

Постояльцы частного дома престарелых «Третий возраст», в котором произошел пожар, смогут разместиться в городских учреждениях социальной защиты. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всем пострадавшим при пожаре предложено размещение в городских учреждениях социальной защиты. Каждому будет оказана помощь, при необходимости психологическая или медицинская. Мы держим ситуацию на контроле», – отметила вице-мэр.

Как уточняет АГН «Москва», пансионат для престарелых людей «Третий возраст» – частный. Это комплекс клубных резиденций для людей старшего поколения, в том числе для малоподвижных людей с ограниченными возможностями.