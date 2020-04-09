Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость
сегодня, 11:02 0

Погорельцам из Владимировки нужна помощь в разборе завалов после пожара

Погорельцам из Владимировки нужна помощь в разборе завалов после пожара

Глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме объявление о сборе желающих оказать помощь погорельцам из Владимировки. Как сообщалось ранее, семья Тишенко осталась без крыши над головой – ночью 7 апреля их дом полностью уничтожил огонь.

Семья Андрея и Тамары с двумя 3-летними детьми лишилась всего. Спасти не удалось ни вещи, ни документы. Сгорели дом, баня, микроавтобус и микрогрузовик, в огне погибли овечка с ягнятами и две собаки. Глава семейства, пытаясь спасти родных и имущество, получил ожоги и сейчас находится в больнице. Тамара с детьми живет у родственников.

Решить жилищный вопрос пока не удалось. Как рассказал Александр Лимайкин, резервного жилья на такой случай в настоящий момент в сельсовете нет. «По жилью пока думаем, как мы можем помочь. Может, их под какую-то программу попробовать провести или под ипотечное кредитование. Проблема еще в том, что из-за самоизоляции никуда не дозвониться сейчас, но мы ищем способы помочь», – рассказал глава Усть-Ивановского сельсовета.

Он же инициировал сбор неравнодушных людей, желающих оказать помощь в разборе завалов и мусора после пожара. Необходимо разобрать остатки уничтоженных огнем строений и вывезти все сгоревшее. Сбор состоится в субботу, 11 апреля, в 10:00 по адресу: улица Молодежная, 37.

Желающие оказать любую помощь семье могут позвонить Тамаре Тишенко: 8-929-490-60-77 (к номеру привязана карта Сбербанка).

Просмотров всего: 90

#жизнь #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске парень стоя прокатился на крыше автомобиля (видео)
Происшествия

В Амурской области ищут пропавшего подростка

Происшествия 1

Мотоциклисты нарушили правила в Благовещенске и районе почти 30 раз
Общество 1

Благовещенка в одиночку борется с мародерами на месте сгоревшего дома
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь