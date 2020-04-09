Погорельцам из Владимировки нужна помощь в разборе завалов после пожара

Семья Андрея и Тамары с двумя 3-летними детьми лишилась всего. Спасти не удалось ни вещи, ни документы. Сгорели дом, баня, микроавтобус и микрогрузовик, в огне погибли овечка с ягнятами и две собаки. Глава семейства, пытаясь спасти родных и имущество, получил ожоги и сейчас находится в больнице. Тамара с детьми живет у родственников.

Решить жилищный вопрос пока не удалось. Как рассказал Александр Лимайкин, резервного жилья на такой случай в настоящий момент в сельсовете нет. «По жилью пока думаем, как мы можем помочь. Может, их под какую-то программу попробовать провести или под ипотечное кредитование. Проблема еще в том, что из-за самоизоляции никуда не дозвониться сейчас, но мы ищем способы помочь», – рассказал глава Усть-Ивановского сельсовета.

Он же инициировал сбор неравнодушных людей, желающих оказать помощь в разборе завалов и мусора после пожара. Необходимо разобрать остатки уничтоженных огнем строений и вывезти все сгоревшее. Сбор состоится в субботу, 11 апреля, в 10:00 по адресу: улица Молодежная, 37.

Желающие оказать любую помощь семье могут позвонить Тамаре Тишенко: 8-929-490-60-77 (к номеру привязана карта Сбербанка).