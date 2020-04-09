В Благовещенске восстанавливают стершуюся разметку на дорогах

С наступлением тепла в областном центре Приамурья стартовали работы по восстановлению стершейся за зиму разметки городских дорог. В среду, 8 апреля, сотрудники ГСТК уже обновили разметку на участке улицы 50-летия Октября от железнодорожного вокзала до улицы Ленина.

Для работ в этом районе было задействовано четверо рабочих и две единицы техники: «Газель», оснащенная разметочным оборудованием, и машина, которая следовала за рабочими и «защищала» свежую разметку.

Пока специалисты восстанавливают осевые линии. Разметку парковочных зон и пешеходных переходов, которых в городе порядка 170, планируется нанести после того, как автопылесосы уберут с городских улиц пыль, грязь и отсев, оставшиеся после зимы.

Обновить разметку на центральных улицах города планируется к 9 мая, а восстановить по всему городу — ко 2 июня, сообщает пресс-служба мэрии.