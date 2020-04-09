Правительство Амурской области сообщило о стабильной ситуации с ценами

Амурское правительство не зафиксировало значительного роста цен на прилавках в регионе. Дефицита на товары первой необходимости в Приамурье также не наблюдается.

В связи с распространением в России коронавирусной инфекции, правительство Амурской области ежедневно контролирует цены на продукты и объемы товаров в торговых сетях региона.

Как рассказала 9 апреля в рамках пресс-конференции министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова, на сегодня запас непродовольственных товаров в торговых сетях достаточный, в зоне пристального внимания остаются товары из социального перечня. В вопросах наличия продуктовых товаров ситуация в области также остается стабильной, однако наблюдается рост цен по отдельным позициям продовольственного ассортимента.

Мониторинг цен на постоянной основе ведется ежемесячно, в ежедневном режиме – со второй половины марта.

«Сегодня правительством области организованы ежедневные и еженедельные мониторинги цен на товары ‒ рассказала Людмила Сергеевна. ‒ По отдельным позициям наблюдается рост в пределах 15 % от цены. Превышения установленного на федеральном уровне предела роста цен в нашем регионе не зафиксировано».

Как подчеркнула министр, вся информация о случаях повышения цен оперативно направляется в ФАС для проведения контрольных мероприятий. Так, накануне министерством передана в контролирующие органы для проверки информации о росте цен на лимоны и иммуномодуляторы, поступившая по нескольким торговым сетям.

Как сообщало Амур.инфо, в редакцию информационного агентства возмущенные жители Благовещенска прислали фото резко подорожавших лимонов в супермаркете одной из крупных торговых сетей. На ценнике было указано, что килограмм цитруса стоит 922 рубля 56 копеек.

В случае повышения цен на социально значимые товары первой необходимости более чем на 30 %, информация будет передана в Минэкономразвития России для принятия соответствующих ограничений вплоть до заморозки цен на товары, по которым зафиксирован рост, сообщает правительство Амурской области.