Василиса Володина не будет участвовать в новых выпусках передачи «Давай поженимся!»

Василиса Володина, астролог программы «Давай поженимся!», временно не будет работать над новыми выпусками. Женщина боится заразиться коронавирусом, поэтому решила полностью самоизолироваться дома вместе с членами семьи.

8 апреля в Москве начались съемки новых выпусков передачи. Работа проходила с соблюдением повышенных мер безопасности: в студии отсутствовали зрители, всем присутствующим измеряли температуру и все в студии тщательно обрабатывалось.

Василиса Володина заранее предупредила продюсеров передачи, что не приедет в студию, поскольку боится заразиться коронавирусом.

«Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила», – цитирует Гузееву StarHit.

У Василисы Володиной на шоу важная миссия: она рассказывает о совместимости пар после изучения их гороскопов. Сейчас она считается самым известным астрологом страны, а одна консультация у звезды астрологии стоит около 300 тысяч рублей.

Гузеева же решила не отказываться от работы. Она все так же будет приезжать в студию Первого канала, чтобы знакомить будущих супругов. Роза Сябитова тоже не захотела уходить на полную самоизоляцию. По мнению ведущих, сейчас им особенно важно появляться на экранах.

«Да, снимаем не в полном составе. Но, несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться», – высказалась Сябитова.

Напомним, что состав ведущих «Давай поженимся!» не меняется уже 10 лет. Гузеева, Сябитова и Володина привыкли работать вместе, хотя между ними иногда и происходят конфликты. Так, Роза признавалась, что не общается с Ларисой за пределами студии, причем это обусловлено желанием самой Гузеевой. Якобы ведущая не хотела сближаться с коллегами, поскольку посчитала, что это может помешать творческому процессу.

Сейчас команда «Давай поженимся!» снимает сразу несколько выпусков за день. Чаще всего героями программы становятся обычные люди, желающие обрести любовь. Хотя наибольшей популярностью пользуются выпуски, в которых в качестве женихов и невест выступают звезды или фрики. При этом ведущие неоднократно оправдывались за скандальную репутацию шоу, считая, что они действительно помогают одиноким сердцам найти друг друга.