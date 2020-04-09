Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:44 0

Василиса Володина не будет участвовать в новых выпусках передачи «Давай поженимся!»

Василиса Володина не будет участвовать в новых выпусках передачи «Давай поженимся!»
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina/?hl=ru

Василиса Володина, астролог программы «Давай поженимся!», временно не будет работать над новыми выпусками. Женщина боится заразиться коронавирусом, поэтому решила полностью самоизолироваться дома вместе с членами семьи.

8 апреля в Москве начались съемки новых выпусков передачи. Работа проходила с соблюдением повышенных мер безопасности: в студии отсутствовали зрители, всем присутствующим измеряли температуру и все в студии тщательно обрабатывалось.

Василиса Володина заранее предупредила продюсеров передачи, что не приедет в студию, поскольку боится заразиться коронавирусом.

«Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила», – цитирует Гузееву StarHit.

У Василисы Володиной на шоу важная миссия: она рассказывает о совместимости пар после изучения их гороскопов. Сейчас она считается самым известным астрологом страны, а одна консультация у звезды астрологии стоит около 300 тысяч рублей.

Гузеева же решила не отказываться от работы. Она все так же будет приезжать в студию Первого канала, чтобы знакомить будущих супругов. Роза Сябитова тоже не захотела уходить на полную самоизоляцию. По мнению ведущих, сейчас им особенно важно появляться на экранах.

«Да, снимаем не в полном составе. Но, несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться», – высказалась Сябитова.

Напомним, что состав ведущих «Давай поженимся!» не меняется уже 10 лет. Гузеева, Сябитова и Володина привыкли работать вместе, хотя между ними иногда и происходят конфликты. Так, Роза признавалась, что не общается с Ларисой за пределами студии, причем это обусловлено желанием самой Гузеевой. Якобы ведущая не хотела сближаться с коллегами, поскольку посчитала, что это может помешать творческому процессу.

Сейчас команда «Давай поженимся!» снимает сразу несколько выпусков за день. Чаще всего героями программы становятся обычные люди, желающие обрести любовь. Хотя наибольшей популярностью пользуются выпуски, в которых в качестве женихов и невест выступают звезды или фрики. При этом ведущие неоднократно оправдывались за скандальную репутацию шоу, считая, что они действительно помогают одиноким сердцам найти друг друга.

Просмотров всего: 117

#коронавирус #шоу-бизнес

распечатать


Общество 2

Правительство Амурской области сообщило о стабильной ситуации с ценами
Коронавирус 2

В Приамурье за сутки на коронавирус обследовано более 130 человек
Коронавирус 4

Амурская область получит две кареты скорой помощи на борьбу с коронавирусом
Коронавирус 12

Губернатор Амурской области перечислит свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь