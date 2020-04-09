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сегодня, 10:40 2

В Приамурье за сутки на коронавирус обследовано более 130 человек

В Приамурье за сутки на коронавирус обследовано более 130 человек
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 2 538 человек, в том числе за последние сутки 138 человек. Новых случаев заболеваний COVID-19 не выявлено.

По состоянию на 8 апреля остается 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них одна женщина, заболевшая первой, выписалась. Правда, в официальную общероссийскую статистику она еще не попала.

Остальные трое заболевших получают необходимое лечение. Сообщается, что у них легкое течение заболевания. На изоляции по месту жительства находится 921 человек, в изоляторах – 6, в обсерваторе – 7.

По состоянию на 20:00 8 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 494 обращения. С нарастающим итогом – 10 265. Больше всего обращений было по линии министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

8 апреля проведена оценка исполнения постановления правительства Амурской области №190 от 7 апреля. Из 273 проверенных объектов не были закрыты 5 – в городах Благовещенск и Тында.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    47 минут назад

    Статистику что не обновляют рас выписалась одна значет не 4 а 3 должно быть интересно

  • да_уж

    да_уж
    37 минут назад

    Население города по данным на 2019г 225 810. Что такое 130 человек? 5 лет тестирования, чтобы охватить всех? И есть ли среди них повторно тестируемые властьимущие?

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