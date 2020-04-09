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Амурская область получит две кареты скорой помощи на борьбу с коронавирусом

Амурская область получит две кареты скорой помощи на борьбу с коронавирусом

Амурская область получит два автомобиля скорой помощи. Партия «Единая Россия» передаст машины в учреждение здравоохранения, которое работает с населением по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.

«Наш федеральный ситуационный центр ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах», – сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией и не допускать резкого распространения болезни.

«Единая Россия» приняла решение поддержать медицинских работников. В ближайшее время партия направит в каждый регион автомобили для доставки врачей на дом к пациентам и выполнения иных оперативных задач.

«Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку автомобилей для субъектов, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения», – сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В ходе обсуждения региональные волонтерские центры поделились своим опытом оказания помощи гражданам и врачам. В частности, в амурском волонтерском центре «Единой России» сегодня работают 266 добровольцев. Помимо регулярного обзвона граждан группы риска, они оказывают адресную поддержку и консультируют по вопросам, связанным с эпидемиологической обстановкой, режимом самоизоляции и приобретением средств индивидуальной защиты.

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#коронавирус #медицина #партии

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    58 минут назад

    откуда у ЕР деньги?

  • hkmg8787

    hkmg8787
    53 минуты назад

    От имени народа РФ партии жуликов и воров - 2 гвоздики. В подарок, так и быть.

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    46 минут назад

    2 кареты это плохо, 2 автомобиля - это хорошо !

  • Терминатор

    Терминатор
    9 минут назад

    Вот хапуги, деньги прихапали, хотят дают, хотят на свои цели тратят. Как народные деньги могут принадлежать отдельным людям, партиям, которые ничего не производят для страны?! Развалили все в стране, теперь откупаются.

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