В Благовещенске парень стоя прокатился на крыше автомобиля (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, которое запечатлело инцидент в Благовещенске, возле Общественно-культурного центра. Молодой человек прокатился на крыше легкового автомобиля.

Судя по кадрам, амурчанин сначала лежал на крыше авто, потом поднялся на ноги. Под конец поездки он упал на землю.

Автор видео рассказал ИА «Амур.инфо», что ролик он снимал вечером 8 апреля. Такое происходит на его памяти первый раз. Обычно, отмечает благовещенец, подростки катаются в этом месте на скейтах, велосипедах. «Наверное, уже одурели от карантина», – шутит собеседник.

«Если камеры на площади ОКЦ есть – а они есть, и если эти камеры достаточной разрешающей способности, то будет видно номера машины. Автомобиль был старенький, типа Nissan Pulsar, года 85-го», – добавил мужчина.

В отделе ГИБДД по Благовещенску агентству сказали, что по данному факту будет проведена проверка.