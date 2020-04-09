Дмитрий Медведев получил новую должность: обзор прессы

О том, что сделала Голикова для медицины; кто топит научно-исследовательский флот страны; как один преступник заменил в тюрьме другого. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Эх, знать бы Голиковой 10 лет назад, чем обернутся ее реформы здравоохранения!» – восклицает на первой полосе еженедельник «Аргументы неделi» и по полочкам раскладывает действия ныне зампреда правительства, а в прошлом министра здравоохранения, которые привели к тому, что сегодня не хватает как младшего медицинского персонала, так и врачей. Как медикаментов, так и защитных костюмов. Как современного оборудования, так и койко-мест в больницах. Газета на своих страницах открыто называет Татьяну Голикову «главной гробовщицей российской медицины». Правда, подчеркну, только ее.

Также в номере

Разобравшись с медициной, популярный еженедельник приступил к космосу, приурочив свое интервью с бывшим генеральным конструктором ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталием Лопотой к предстоящему Дню космонавтики. Толчком к разговору с академиком стало назначение Дмитрия Медведева в наблюдательный совет «Роскосмоса». Чтобы долго не пересказывать то, что вы прочтете и без меня, отмечу лишь, что в газете персону Медведева применительно к ракетостроению можно сравнить с персоной Голиковой применительно к медицине.

Примечательно окончание публикации. Я его процитирую: «"Клоуны" наступают. Веселят мир». Но горькое, согласитесь, веселье…

Вам статья

Разобравшись и с космосом, популярный еженедельник приступил к научно-исследовательскому флоту страны, задавшись вопросом, кто его топит, кому выгодна научная Цусима? Но вникать в подробности не стал, осознав, что проще сразу купить веревку, чем вникать в свинцовые мерзости нашей жизни глубже уже вникнутого.

И приступил к чтению «Российской газеты». И сразу полегчало. В глаза бросился заголовок: «Беречь каждого человека». В публикации говорится о том, что Владимир Путин объявил о новых решениях для поддержки граждан и бизнеса. И все. И отлегло от сердца. Все-таки президент о нас заботится!

Про коронавирус читать не стал: хватило страшного из «Аргументов неделi».

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня представляет собой спецвыпуск, посвященный Дню космонавтики. Прочитав о том, что вредность космодрома – это миф (даже мусоросжигательный завод вреднее космодрома!) и о том, что есть четкий план действий на случай падения отделяющихся частей ракеты и загрязнения керосином почвы и возникновения пожара, порадовавшись за космически счастливые семьи Циолковского, переключился на «Комсомольскую правду».

На посошок

В «Комсомольской правде», помимо уже известного и набившего оскомину, хоть и все-таки важного (вы понимаете, о чем я), можно прочесть о том, как один дружок заменил другого в СИЗО. Ну, договорились два приятеля, дело житейское. И тот, кто ограбил банкомат и кому светило 9 лет неба в клеточку, оказался на свободе, а его дружок (за обещанную мзду) сел на нары. И два месяца этой подмены никто не замечал. Ну никтошеньки! И только когда оказавшийся на воле злоумышленник снова по дурости, из-за какой-то мелочи попался полиции, тогда-то и всплыла наружу правда.