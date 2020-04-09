Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 5

В Приамурье участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах

В Приамурье участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах

В Амурской области губернатор подписал постановление, которое дает право ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом на территории региона. Это будет возможно в период с 20 апреля по 31 декабря 2020 года.

Речь в документе также идет об одном из сопровождающих лиц. Для оформления проездных документов (билетов) ветеран, его представитель или сопровождающий должны обратиться в кассу перевозчика и предъявить удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида Великой Отечественной войны. Помимо этого, нужен паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Сопровождающий может ездить бесплатно по проездному документу (билету) только вместе с ветераном.

Недополученные доходы будут возмещены организациям железнодорожного транспорта из областного бюджета, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения Амурской области.

Просмотров всего: 311

#областная власть #память #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске восстанавливают стершуюся разметку на дорогах
Коронавирус 2

В Приамурье за сутки на коронавирус обследовано более 130 человек
Происшествия 2

В Благовещенске парень стоя прокатился на крыше автомобиля (видео)
Общество 2

«Бессмертный полк» организаторы предлагают провести онлайн
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    да сколько их осталось то?и что им на поезде делать везде вирус

  • Nikita1987

    Nikita1987
    1 час назад

    А куда в регионе ездить? Или губернатор решил восстановить железнодорожное сообщение между городами АО?

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Вытравить решили походу

  • Швейк

    Швейк
    54 минуты назад

    ОЧЧЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО!! Главное - практически НЕ ЗАТРАТНО!!!

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    26 минут назад

    Да в таком возрасте многие до туалета дойти сами не могут...а вы поезда...просто нет слов

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь