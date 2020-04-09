В Приамурье участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах

В Амурской области губернатор подписал постановление, которое дает право ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом на территории региона. Это будет возможно в период с 20 апреля по 31 декабря 2020 года.

Речь в документе также идет об одном из сопровождающих лиц. Для оформления проездных документов (билетов) ветеран, его представитель или сопровождающий должны обратиться в кассу перевозчика и предъявить удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида Великой Отечественной войны. Помимо этого, нужен паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Сопровождающий может ездить бесплатно по проездному документу (билету) только вместе с ветераном.

Недополученные доходы будут возмещены организациям железнодорожного транспорта из областного бюджета, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения Амурской области.