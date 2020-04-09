Губернатор Амурской области перечислит свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Василий Орлов сообщил в своем Инстаграме, что перечислит заработную плату на специальный счет для борьбы с коронавирусом. Губернатор попросил своих друзей перечислять туда же средства, предназначенные ему на подарки ко дню рождения.

«Друзья, как вы знаете, мы открыли счет для добровольных перечислений на меры по противодействию коронавирусу ‒ написал Василий Орлов в своем обращении. ‒ Это продиктовано тем, что есть много компаний и частных лиц, в том числе и за пределами нашей области, которые спрашивают, чем можно помочь. Все средства надо где-то аккумулировать и тратить с умом».

Как сообщало Амур.инфо, губернатор Приамурья дал поручение открыть специальный счет 7 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Это станет своего рода копилкой добровольных пожертвований, предназначенных на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса, а также на устранение последствий инфекции.

Глава области решил собственным примером показать, как можно помочь области в период серьезных испытаний. «Я сам перечислю туда свою заработную плату, ‒ пообещал Орлов. ‒ И попрошу об этом своих друзей. 14 апреля, в мой день рождения, они делают подарки, и в этом году я попрошу, чтобы подарок был именно такой – взнос в наш добровольный фонд борьбы с коронавирусом».

Губернатор подчеркнул, что этот фонд будет единственным уполномоченным для этих целей. Все собранные средства, по словам главы области, направят на помощь волонтерам, пожилым людям, на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

«Спасибо вам всем за то, что не остаетесь в стороне. Это сложное время мы преодолеем вместе», ­– сказал в заключении Василий Орлов.

8 апреля президент России во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране также призвал бороться с коронавирусом сообща: «Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

ИНН – 2801125703 КПП – 280101001 Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381) Счет – 40601810700003000001 Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БИК – 041012001 КБК – 000 0000 0000000 000 150 ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение ее последствий.