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9апреля
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сегодня, 09:37 15

Губернатор Амурской области перечислит свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Губернатор Амурской области перечислит свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Фото: amurobl.ru

Василий Орлов сообщил в своем Инстаграме, что перечислит заработную плату на специальный счет для борьбы с коронавирусом. Губернатор попросил своих друзей перечислять туда же средства, предназначенные ему на подарки ко дню рождения.

«Друзья, как вы знаете, мы открыли счет для добровольных перечислений на меры по противодействию коронавирусу ‒ написал Василий Орлов в своем обращении. ‒ Это продиктовано тем, что есть много компаний и частных лиц, в том числе и за пределами нашей области, которые спрашивают, чем можно помочь. Все средства надо где-то аккумулировать и тратить с умом».

Как сообщало Амур.инфо, губернатор Приамурья дал поручение открыть специальный счет 7 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Это станет своего рода копилкой добровольных пожертвований, предназначенных на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса, а также на устранение последствий инфекции.

Глава области решил собственным примером показать, как можно помочь области в период серьезных испытаний. «Я сам перечислю туда свою заработную плату, ‒ пообещал Орлов. ‒ И попрошу об этом своих друзей. 14 апреля, в мой день рождения, они делают подарки, и в этом году я попрошу, чтобы подарок был именно такой – взнос в наш добровольный фонд борьбы с коронавирусом».

Губернатор подчеркнул, что этот фонд будет единственным уполномоченным для этих целей. Все собранные средства, по словам главы области, направят на помощь волонтерам, пожилым людям, на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

«Спасибо вам всем за то, что не остаетесь в стороне. Это сложное время мы преодолеем вместе», ­– сказал в заключении Василий Орлов.

8 апреля президент России во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране также призвал бороться с коронавирусом сообща: «Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

  1. ИНН – 2801125703
  2. КПП – 280101001
  3. Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)
  4. Счет – 40601810700003000001
  5. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
  6. БИК – 041012001
  7. КБК – 000 0000 0000000 000 150
  8. ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение ее последствий.

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#губернатор #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    подарки губернатору?за что?

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Я хорошо отношусь к Василию Александровичу, но, все же, замечу, есть зарплата - есть, что перечислить.

    А остальное большинство такой возможности не имеет

  • mestny

    mestny
    1 час назад

    ну декларируя миллионные доходы почему нет? хочет пусть перечисляет, он же никого не заставляет делать также

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Орлов - молодец. Хороший поступок. Есть свободные деньги - помоги. Есть чувство сопереживания - эмпатия, так почему бы это чувство и не проявить, тем более, что для здорового человека, это - норма.

  • Демидыч

    Демидыч
    59 минут назад

    голимый популизм

  • Adolf

    Adolf
    45 минут назад

    А жить будет на какие источники доходов?

  • lev4ik

    lev4ik
    36 минут назад

    Сейчас в очередной раз спустят вниз негласное указание,- всем скинуться по месячной зарплате. Причем инициатива исходит от тех,кому она и нахрен не нужна,а основная масса перечисливших будет формироваться из тех,кто только на нее и живет.

  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    lev4ik

    Сейчас в очередной раз спустят вниз негласное указание,- всем скинуться по месячной зарплате. Причем инициатива исходит от тех,кому она и нахрен не нужна,а основная масса перечисливших будет формироваться из тех,кто только на нее и живет.



    Затягивайте пояса, негласное распоряжение губернатора надо выполнять.

    Нечего перечислять в фонд? Возьмите кредит.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    28 минут назад

    Василий Александрович, правильный поступок!

    Кто работает, есть зарплата, есть чем помочь в борьбе с COVID-2019.

  • Tуман

    Tуман
    21 минута назад

    Olivyeva

    Василий Александрович, правильный поступок!

    Кто работает, есть зарплата, есть чем помочь в борьбе с COVID-2019.



    Согласен. Я даже знаю, кто будет следующими: Калита и Логинов.

  • Пубернатар

    Пубернатар
    11 минут назад

    Где деньги взял?

    Из тумбочки.

    А в тумбочку кто положил?

    Жена

    А жена где взяла?

    Я ж говорю-из тумбочки.

  • домовенок

    домовенок
    10 минут назад

    Tуман

    Olivyeva

    Василий Александрович, правильный поступок!

    Кто работает, есть зарплата, есть чем помочь в борьбе с COVID-2019.



    Согласен. Я даже знаю, кто будет следующими: Калита и Логинов.





    А почему только Калита и Логинов?

    У нас целая армия потенциальных благодетелей - гор. администрация, областное правительство, гор.дума, зак. собрание и еще много-много кто

  • retrogr

    retrogr
    6 минут назад

    ну может себе позволить барский жест,я - нет

  • Пубернатар

    Пубернатар
    5 минут назад

    По-видимому-там полный пансион из Кремля.

    Можно и пыль в глаза пустить-отслюнявить сколько-то личных тыщ на благотворительность.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    17 секунд назад

    Зарплата нужна зачем? Для воспроизводства рабочей силы! Питание, одежда и т.д. Если зарплату использовать не по назначению, то воспроизводства рабочей силы не будет. Рабочая сила будет некачественной. По большому счёту это нецелевое использование средста. А как поступить правильно? Перераспределить средства между статьями бюджета (в широком смысле этого слова). Со статей непервоочердных на статьи первоочередные. Т.е. оптимизировать бюджет во времени. Провести анализ статей.

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