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сегодня, 09:27 2

Младшие и средние классы могут закончить учебный год досрочно

Младшие и средние классы могут закончить учебный год досрочно
Фото: ТАСС

Из-за коронавируса учебный год может завершиться досрочно для учащихся 1–8 классов. Часть программы при необходимости освоят в следующем году. Такие рекомендации Минпросвещения РФ направило регионам. Возможностями для удаленного обучения обладают не более 25 % обучающихся.

Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провело Минпросвещения совместно с Министерством цифрового развития, следует, что инфраструктурная обеспеченность российских школ позволяет полноценно реализовать дистанционное обучение лишь для четверти учащихся, пишет «Коммерсантъ».

Ранее из-за пандемии коронавируса глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости закрыть школы с 23 марта по 12 апреля. Также ранее были перенесены сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ с конца мая на 8 и 9 июня. Сергей Кравцов допустил, что единый госэкзамен может быть перенесен и на более поздний срок, однако от очной формы его проведения ведомство отказываться не планирует. Экзамен для девятиклассников также не перейдет в дистанционный формат. В рекомендациях говорится, что регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов, для учащихся 10–11-х классов. Старшеклассники «должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ», уточняют в Минпросвещения

В случае стабилизации ситуации школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Так, ведомство рекомендует сократить количество школьников в одном помещении, поделив класс на группы, и сократить время занятий.

Акцент предлагается делать на освоение нового учебного материала. Право решать, каким образом организовать учебный процесс, а также когда заканчивать учебный год, остается за образовательными организациями по согласованию с региональными властями.

Сами учителя уже говорили о том, что далеко не все дисциплины адаптированы под дистанционный формат обучения. К нему есть претензии и у родителей: не во всех семьях есть возможность обеспечить каждого ребенка персональным компьютером на несколько часов. При этом образовательные платформы, которые используются в школах для дистанционного обучения, по словам пользователей, часто не работают по несколько часов в день.

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#коронавирус #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    сомнительное решение

  • Rick1979

    Rick1979
    13 минут назад

    Обучение на удаленке - это просто жуть (по крайнем мере пока), но в этом решении главная ошибка - то, что опять все отдается на усмотрение регионов. Вот как у нас в школах разделить детей, чтобы соблюдать нормы - тогда они должны вообще в 4 смены учиться, получается. Надо было для всех школ завершить учебный год, а старшеклассников разделить, чтобы соблюсти нормы социального дистанцирования, и пусть они доучиваются.

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