Сбербанк заметил увеличение трат россиян в винных магазинах

С 30 марта по 5 апреля расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9 % по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные». Почти настолько же ниже этот показатель относительно сопоставимой недели 2019 года (-23,3 %).

В некоторых категориях траты россиян заметно выросли, например в категории «винные магазины» (+31,0 % год к году).

Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4 %), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2 % год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.

Основной удар пришелся на сектор услуг, где расходы сократились на 58,8 % по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В некоторых категориях сектора, таких как «авиабилеты», «турагентства», «отели», абсолютная величина трат близится к нулю. К этим категориям в начале месяца прибавились «спорт», «салоны красоты», «развлечения». Такая же ситуация в других крупных товарных категориях: «одежда и обувь» (-94,2 % год к году), «мебель и предметы интерьера» (-81,0 % год к году). Сократились покупки бытовой техники и электроники: с 30 марта по 5 апреля траты здесь снизились на 58,2 % по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, пишут «Ведомости».

В случае если текущие уровни потребления сохранятся до конца месяца, это подразумевает прямой вычет из ВВП в размере порядка 900-950 миллиардов рублей (0,9 % от годового объема), а возможно, и более, считают аналитики.

Свое исследование провел ВТБ: в первую неделю самоизоляции россияне резко сократили траты в кафе и ресторанах, но стали больше тратить на покупку продуктов. Аналитики отмечают, что россияне «проявляют сознательность», предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки.