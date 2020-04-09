Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:06 5

Сбербанк заметил увеличение трат россиян в винных магазинах

Сбербанк заметил увеличение трат россиян в винных магазинах
Фото: pixabay.com

С 30 марта по 5 апреля расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9 % по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные». Почти настолько же ниже этот показатель относительно сопоставимой недели 2019 года (-23,3 %).

В некоторых категориях траты россиян заметно выросли, например в категории «винные магазины» (+31,0 % год к году).

Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4 %), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2 % год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.

Основной удар пришелся на сектор услуг, где расходы сократились на 58,8 % по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В некоторых категориях сектора, таких как «авиабилеты», «турагентства», «отели», абсолютная величина трат близится к нулю. К этим категориям в начале месяца прибавились «спорт», «салоны красоты», «развлечения». Такая же ситуация в других крупных товарных категориях: «одежда и обувь» (-94,2 % год к году), «мебель и предметы интерьера» (-81,0 % год к году). Сократились покупки бытовой техники и электроники: с 30 марта по 5 апреля траты здесь снизились на 58,2 % по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, пишут «Ведомости».

В случае если текущие уровни потребления сохранятся до конца месяца, это подразумевает прямой вычет из ВВП в размере порядка 900-950 миллиардов рублей (0,9 % от годового объема), а возможно, и более, считают аналитики.

Свое исследование провел ВТБ: в первую неделю самоизоляции россияне резко сократили траты в кафе и ресторанах, но стали больше тратить на покупку продуктов. Аналитики отмечают, что россияне «проявляют сознательность», предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки.

Просмотров всего: 535

#торговля

распечатать


Общество 1

Амурчанам напоминают о недопустимости дистанционной продажи алкоголя
Коронавирус 2

В Амурской области расширен перечень товаров первой необходимости
Общество 1

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на лимоны, имбирь и чеснок
Общество 15

Торговля медицинскими масками и перчатками попала под ограничение
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Не может быть, это чисто для дезинфекции

  • invv

    invv
    58 минут назад

    Ага, для внутренней дезинфекции.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    47 минут назад

    Берут в качестве дезинфекторов, не внутрь,

    снаружи обрабатывать.

    Санитайзеров нет в продаже, а водка есть.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 минута назад

    скидывают остатки с миллиона чтобы налог не платить

  • НЮ

    НЮ
    33 секунды назад

    А сберу не пофиг на что там тратят россиянцы деньги, свои/кредитные. Им же выгодно в любом случае.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь