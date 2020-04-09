В Амурской области ищут пропавшего подростка

Фото: instagram.com/psoamur

В Амурской области пропал подросток – Родион Листау 2004 года рождения. Информация об этом появилась в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур».

Парень 7 апреля около 09:45 покинул Белогорский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Радуга». Данное учреждение находится по адресу: улица Производственная, город Белогорск.

Приметы Родиона: рост около 161 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые прямые короткие. Был одет: черные кеды с белой подошвой, черное трико, темно-синяя куртка с серым капюшоном.

Всех, кому известно местонахождение молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 8 (41641) 2-07-53, 8 (41641) 2-41-19, 102 – полиция.

Ранее Родион Листау уже пропадал в Белогорске – в 2019 году. В тот раз он нашелся почти спустя месяц.