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Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: выпуск краеведческого радиосериала

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: выпуск краеведческого радиосериала

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны» – «Музей истории пенсий в Приамурье» с участием руководителя пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Амурской области Натальи Шлямовой (повтор от 5 ноября 2015 года). Ведущий: Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграме благовещенского «Эха» instagram.com/echo_blg/

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