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Выбор читателей за 8 апреля

Выбор читателей за 8 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 8 апреля.

Замглавы Селемджинского района умерла по пути в Благовещенск

7 апреля ушла из жизни в возрасте 57 лет заместитель главы Селемджинского района Амурской области Наталья Натыкан. У нее случился инсульт, и была предпринята попытка доставить ее вертолетом санавиации в больницу Благовещенска. Наталья умерла в вертолете.

Я пытался ее спасти: благовещенский художник, сбивший насмерть девушку, прокомментировал случившееся

Известный в Приамурье художник Леонид Кильчанский нарушил молчание после трагического ДТП, в котором он насмерть сбил молодую женщину. Он рассказал о том, как это случилось.

Поставьте лучше моему ребенку «двойки»: обучение благовещенских школьников на удаленке

Благовещенские школьники с этой недели перешли на дистанционное обучение. В этом помогают различные гаджеты и программы. Несмотря на все технические возможности, учеба на удаленке дается нелегко, причем не только ученикам, но и их родителям. Амур.инфо узнало, как выглядит этот процесс и в чем его сложности.

Появились подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина находится на лечении тяжелой пневмонии в частной клинике. У нее подозревают коронавирус. В ночь на 7 марта самочувствие певицы резко ухудшилось, поэтому артистку ввели в состояние искусственной комы. Друзья звезды рассказали, как развивалась ее болезнь.

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#Обзор #интернет #СМИ

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