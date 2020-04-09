Выбор читателей за 8 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 8 апреля.

7 апреля ушла из жизни в возрасте 57 лет заместитель главы Селемджинского района Амурской области Наталья Натыкан. У нее случился инсульт, и была предпринята попытка доставить ее вертолетом санавиации в больницу Благовещенска. Наталья умерла в вертолете.

Известный в Приамурье художник Леонид Кильчанский нарушил молчание после трагического ДТП, в котором он насмерть сбил молодую женщину. Он рассказал о том, как это случилось.

Благовещенские школьники с этой недели перешли на дистанционное обучение. В этом помогают различные гаджеты и программы. Несмотря на все технические возможности, учеба на удаленке дается нелегко, причем не только ученикам, но и их родителям. Амур.инфо узнало, как выглядит этот процесс и в чем его сложности.

Надежда Бабкина находится на лечении тяжелой пневмонии в частной клинике. У нее подозревают коронавирус. В ночь на 7 марта самочувствие певицы резко ухудшилось, поэтому артистку ввели в состояние искусственной комы. Друзья звезды рассказали, как развивалась ее болезнь.