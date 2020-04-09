Кабмин выделил 3,5 миллиарда на возмещение туроператорам затрат из-за коронавируса

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 миллиарда рублей на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров.

«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3,5 миллиарда рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий: по договорам о реализации туристического продукта в сфере выездного туризма в рамках ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе.

Ростуризму поручено контролировать использование указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 октября 2020 года, отмечается в распоряжении.

«Мы ожидаем, что предоставляемые субсидии позволят компенсировать хотя бы часть затрат и выполнить свои обязательства перед туристами. Авиаперевозки составляют в среднем 50 % стоимости в турпакете, поэтому данная мера поддержит бизнес в этой непростой ситуации», – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Субсидии позволят туроператорам ускорить возврат денежных средств туристам за отмененные туры, отмечается в сообщении Минэкономразвития, поступившем в ТАСС. В ближайшее время Ростуризм начнет сбор заявок от туроператоров на возмещение их убытков в части авиаперевозок, сообщили в министерстве.

Согласно документу, возврат денежных средств туристам и иным заказчикам туристических услуг возможен из фондов персональной ответственности туроператоров в случае, «если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений [из-за коронавируса] до 1 июня 2020 года». Для этого туроператору необходимо не позднее 15 апреля 2020 года предоставить в объединение туроператоров в сфере выездного туризма уведомление о возврате.

«Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года», – говорится в документе. Таким образом, туроператоры смогут перенести взносы в фонды персональной ответственности, которые администрируются на базе ассоциации «Турпомощь», на следующий год или получить доступ к уже накопленным фондам при условии их пополнения в текущем режиме, пояснила Догузова.

По ее словам, средства самого фонда при сохранении финансовой гарантии деятельности позволят туроператорам иметь дополнительную возможность управления собственными средствами для выполнения операций с клиентами и поддержания собственной деятельности, включая реализацию обязательств перед сотрудниками и иные обязательства. При этом средства, которые многие туроператоры должны внести в фонды уже в апреле, достаточно значительные, поэтому Ростуризм рассчитывает, что эта дополнительная мера также поможет поддержать бизнес в сложной ситуации и не допустить уход игроков с рынка, подчеркнула Догузова.