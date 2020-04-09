Благовещенка в одиночку борется с мародерами на месте сгоревшего дома

Благовещенка сетует, что после первого пожара их дом и двор стали превращать в помойку соседи близлежащих домов. Спиленные деревья и прочий мусор со всей округи кидали прямо во двор. Женщина начала борьбу за свою квартиру в сгоревшем доме, обращалась к участковому. Но полицейских к каждому аварийному дому приставить невозможно.

«Из всех четырех собственников я единственная, кто следит за своей частью дома два года подряд. Когда из мэрии пришло предписание с требованием устранить угрозы обрушения конструкций, то мой зять полез на крышу и убрал все, что представляло опасность. И все, что было можно, он заколотил. У меня было все огорожено, обнесено колючей проволокой, доступ был закрыт, и в нашу часть дома посторонние не лазили. Доступ оставался в три соседние квартиры», — рассказала корреспонденту Амур.инфо Ирина Мачавариани.

Женщина продолжала убирать и поддерживать порядок на территории, прилегающей к ее квартире. Каждую весну она высаживала цветы, ухаживала за плодово-ягодными деревьями на приусадебном участке.

Потом случился второй пожар, который благовещенка считает поджогом. Тогда пожарные разломали все, что ограничивало им доступ к пламени, в том числе и сделанные ограждения.

«После этого полезли мародеры. Утащили все, что можно было. У меня в гараже были холодильник, микроволновка, мне некуда было это девать. Сама я живу на съемной квартире. В полицию обращалась дважды и в мэрию обращалась, потому что дом и гараж были взломаны. Полицейские у меня только спросили: "А что здесь на пепелище можно было украсть?"», — вспоминает собственница полуразрушенной квартиры.

По ее словам, вещи из дома вывозили на машинах, а некоторые с мешками и пешком приходили. Например, сегодня благовещенка застала там соседа с телегой.

«Разбирать и сносить этот дом нам не на что. Потому что жильцы немощные: одна пенсионер, другая – инвалид, а третья живет в Доме ветеранов, из которого их сейчас совсем не выпускают. К тому же у нее муж умер от онкологии, ей некому помочь. А те товарищи, из-за которых начался пожар, вообще не появлялись», — отметила Ирина Ивановна.

Женщина понимает, что ей опять нужно все огораживать, но у нее уже нет для этого средств. Большая часть пенсии уходит на аренду съемного жилья. У благовещенки опускаются руки, потому что обрезали и утащили даже колючую проволоку и доски, которыми были забиты проемы.

«И я не могу найти ни помощи, ни поддержки, все мое прошлое растащили по кусочкам, а теперь оказывается, что я еще осталась виновата. От государства разово выделили 30 тысяч, подушку и одеяло – и все. Хорошо, мне хоть как-то помогают дети. Сын работал в редакции, так там даже журналисты скинулись. А сейчас дочь сидит дома, потому что ее фитнес-центр из-за карантина закрыли, а сын застрял в Шанхае из-за эпидемии», — со слезами объясняет Ирина Мачавариани.

Положение усугубляется еще и тем, что пока обгоревший остов деревянного барака стоит в центре Благовещенска, у его бывших жильцов есть прописка. Как только его снесут, собственники де юре станут людьми без определенного места жительства.

«И вот как из этой ситуации выходить, я не знаю. Уже ездила в администрацию города, чтобы мне разрешили отмежеваться и построиться, но проблема в том, что если мы начнем строить что-то новое, то где гарантия того, что мне опять ничего не подожгут?» — печалится благовещенка.