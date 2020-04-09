Гороскоп 9 апреля: Львам необходима работа в команде, а Козарогам лучше поберечь нервы

Восход Солнца: 05:48

Заход Солнца: 19:14

Солнце в Овне.

Овен. День познания истин, получения знаний, активизации скрытого потенциала. Интеллектуальная жизнь Овнов будет живой и конкретной, основанной на наблюдениях. У Вас появится склонность к мечтательности, философским раздумьям. Полное развитие ваших способностей будет зависеть от понимания и уважения окружающих.

Телец. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все плохое и хорошее, поскольку раньше на это просто не хватало времени и сил. Уделите больше внимания детям — общение с ними не только поднимет настроение, но и внесет в душу радость и покой.

Близнецы. В этот четверг Вы будете «на высоте». Вы изобретательны, у Близнецов возникают оригинальные идеи, кроме того, Вы можете решать любые проблемы.

Рак. Этот день посвятите личным делам, благоустройству жилища, работе на приусадебном участке. Звезды советуют взвесить свои возможности и не гоняться за пустыми прожектами. Обратите самое пристальное внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание.

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Лев. Звезды советуют Льву сегодня трудиться в надежной команде, а не в одиночку. Так вы получите то, о чем мечтали.

Дева. Напряженный день. Постарайтесь отстраниться от внешней суеты и житейских мелочей. Это позволит многое не предвзято оценить и обдумать свое положение, найти способы изменить ситуацию в Вашу пользу. Следите за своим здоровьем. Физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

Весы. На протяжении всего дня Вы будете подвержены приступам гнева и раздражительности. Но повышенная агрессивность с вашей стороны может помешать осуществлению планов.

Скорпион. Чем больше внимания Вы будете сегодня уделять своей половинке, тем лучше станете себя чувствовать. Подсознательно Вы прекрасно понимаете, что проводите с партнером мало времени.

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Стрелец. День символизирует обманы, иллюзии, искушения. Будьте бдительны, опасайтесь сплетен и наговоров. Исключите общение с эгоистичными и агрессивными людьми. Не поддавайтесь влиянию всевозможных новых теорий в религии.

Козерог. День обещает закружить вас в карусели семейных хлопот. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Звезды рекомендуют особенно не сопротивляться, иначе не избежать скандала и выяснения отношений. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы.

Водолей. Звезды рекомендуют повышать авторитет, проявить таланты и принять участие в массовом мероприятии. Не стоит ругаться с близкими родственниками.

Рыбы. День возрастания творческой и деловой активности.У Рыб появится желание работать, возрастет активность. Определитесь, в каком направлении жизнедеятельности Вы должны прилагать усилия. С детьми не будьте слишком напористы и строги.

Астролог: Вальдемар Небоходцев