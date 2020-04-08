Президент России рассказал о выплатах медикам до 80 тысяч, семьям с детьми, помощи бизнесу

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В режиме видеоконференции Владимир Путин проводит совещание с руководителями субъектов Российской Федерации. Обсуждаются вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Президент озвучил, что из федерального бюджета выделено более 33 миллиардов рублей на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще около 13 миллиардов пойдет на закупку медтехники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно», – обратился Владимир Путин к главам регионов.

При этом Минфину РФ было поручено дать регионам возможность самим решать, на что тратить средства. Он подчеркнул, что за такую свободу маневра, будут строго спрашивать, «оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни».

Предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы.

Также на три месяца, начиная с апреля, должна быть установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и «ежеминутно рискуют своим здоровьем».

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Кроме того, для них предложено установить повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета – так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России.

Президент попросил проинформировать, как налажена работа межрегионального взаимодействия, включая прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад скорой помощи в соседние субъекты Федерации.

Помимо этого, президент озвучил ряд мер по поддержке семьям, потерявшим на фоне пандемии доход. Накануне был подписан указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.

«Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих просели, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю: исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», – озвучил Владимир Путин.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предложено в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Поручено сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и дистанционно.

Правительство должно отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Семьям с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, предлагается на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Также правительство должно вернуться к вопросу каникул для граждан по потребительским и ипотечным кредитам и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей.

Владимир Путин отметил, что нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения.

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», – отметил президент.

Снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. Чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера носит долгосрочный характер.

В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагается распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как уже сделали для микропредприятий.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. При этом не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Задолженность можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Правительству с участием Центрального банка поручено в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

«Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», – этими словами лидер России завершил вступительное слово перед совещанием с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране.