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«Бессмертный полк» организаторы предлагают провести онлайн

«Бессмертный полк» организаторы предлагают провести онлайн
Фото: Архив Амур.инфо

Организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая, независимо от ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее обращение размещено в среду на официальном сайте акции.

«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», – говорится в сообщении.

Организаторы предлагают несколько альтернатив проведения «Бессмертного полка» – размещение фотографий или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях. При этом истории из соцсетей могут попасть в текстовую трансляцию на сайте пресс-центра «Бессмертного полка» 9 мая. Он будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и всем мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хэштегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома.

«Достаньте фотографию или портрет родного человека, соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям. Координаторы "Бессмертного полка" всегда считали, что память о своем солдате – это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами», – отмечается в сообщении.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской, сообщает ТАСС.

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#коронавирус #память #праздники

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