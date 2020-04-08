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Путин проведет масштабное совещание с губернаторами и выступит с заявлением

Путин проведет масштабное совещание с губернаторами и выступит с заявлением
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание по проблемам коронавируса. Также глава государства выступит с большим вступительным словом.

«Сегодня у президента будет региональный день – сегодня будет большое совещание с руководителями субъектов Федерации в режиме видеоконференции, по сути, все будут на связи, будет на связи также все руководство правительства, администрации президента», – сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в круг обсуждаемых тем войдет «все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции». Среди вопросов Песков назвал «готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения».

Пресс-секретарь главы государства также прогнозирует, что Путин выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объемное». Он пообещал, что это выступление будет целиком транслироваться по телевидению, возможно, станут публичными и другие доклады, хотя пока проводить совещание планируется «в рабочем режиме».

Среди участников совещания, которые должны выступить с докладами, представитель Кремля назвал мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главу Санкт-Петербурга Александра Беглова и руководителей еще семи регионов. «Все будут [принимать участие в совещании] из [своих] рабочих кабинетов», – уточнил представитель Кремля.

Среди участников совещания он также назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу администрации президента РФ Антона Вайно, первого вице-премьера Андрея Белоусова и других представителей Кремля и кабинета министров, пишет ТАСС.

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#коронавирус #российская власть

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