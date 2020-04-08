Амурские пограничники передали эстафету коллегам из Забайкалья

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Эстафета Победы, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, закончила свое движение вдоль госграницы на территории Амурской области. 7 апреля эстафетная группа амурских пограничников в Сковородине передала символ эстафеты коллегам из погрануправления Забайкалья.

«Пограничная эстафета Победы» проходила по участку ответственности погрануправления ФСБ России по Амурской области с 1 по 7 апреля. Участниками акции на разных этапах стали пограничники, руководители муниципальных образований и представители общественных организаций.

С 5 февраля вдоль государственных границ государств – участников СНГ проводится «Эстафета Победы». Ее маршрут пролегает по территории девяти государств СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также желание принять участие в акции выразила Монголия.

Церемония завершения эстафеты пройдет в торжественной обстановке в День пограничника 28 мая этого года у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, цель эстафеты – укрепление единства и исторически сложившейся дружбы народов СНГ, сохранение памяти о героической борьбе народов против фашизма.