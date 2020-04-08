Амурская область обогнала три региона ДФО в рейтинге по комфортной городской среде

Фото: Амур.инфо

Амурская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов по реализации федерального проекта «Формированию комфортной городской среды». Регион оказался почти в середине списка из 41 позиции, обогнав Приморье, Забайкалье, Сахалин и Чукотку.

Рейтинг составил Минстрой России, результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Рейтинг сформировали по 35 критериям. Учитывалась оценка жителями изменений городской среды, количество проектов, ставших победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, создание центров компетенций, привлечение добровольцев, среднее значение IQ «Умный город» и другие показатели.

В пятерке лидеров регионов Дальнего Востока нет. Больше всех баллов по совокупности оцениваемых критериев набрали Московская, Калужская, Тульская, Ленинградская, Иркутская и Свердловская области.

В десятке лидеров оказался только один дальневосточный регион – Якутия. Она расположилась на восьмом месте. 13-ю строчку рейтинга Хабаровский край разделил с Омской областью. Ближе к концу рейтинга, на 26 месте оказалась Чукотка, на 30 месте – Сахалинская область. У Приморского края 31 место. Хуже всех оказался Забайкальский край – у него последнее место.