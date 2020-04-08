Амурчанам, получающим пенсии на карту, начислят выплату заранее

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Пенсионный фондом РФ принял решение о досрочном финансировании выплат через кредитные организации. В Амурской области средства на банки региональное отделение ПФР направит 9 апреля.

Выплата пенсий через кредитные организации в области традиционно производится в три этапа: в период с 8 по 10 число, с 14 по 16 число и с 21 по 23 число. Выплата пенсий за период с 8 по 10 число была профинансирована досрочно еще 27 марта. Получатели пенсий, выплаты которым производятся во второй и третий период, средства на свои счета также получат досрочно. Уже 9 апреля отделение Пенсионного фонда по Амурской области произведет финансирование кредитных организаций.

Ранее отделением ПФР совместно с УФПС Амурской области совместно принято решение доставить пенсии и социальные выплаты раньше установленного графика – до 15 апреля. Всем получателям почтальоны доставят выплаты на дом. Как сообщила Почта России, в случае если в день досрочной выплаты получатель не находился дома, доставка ему будет осуществлена повторно до 20 числа включительно.

В Амурской области из более чем 230 тысяч пенсионеров 46 % получают выплаты через Почту России, остальные — через кредитные организации. Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.