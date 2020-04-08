Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:41 0

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – работа амурской филармонии в самоизоляции

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – работа амурской филармонии в самоизоляции

9 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» расскажут о работе Амурской областной филармонии в условиях самоизоляции. Гость студии – директор учреждения Ольга Смирнова.

Ведущий – Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью вы можете наблюдать в Инстаграме благовещенского «Эха»: https://www.instagram.com/echo_blg/.

Просмотров всего: 126

#Эхо Москвы

распечатать


Эхо Москвы 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Пандемия-2020»
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о проекте «Тында, сидим дома! Служба доставки»
Эхо Москвы 1

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» ‒ «Весна. Журавли. Пожары»
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – рубрика «Пандемия 2020»

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь