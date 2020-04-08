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8апреля
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сегодня, 18:27 0

В Благовещенске для самой большой школы в ДФО забили более 1 000 свай

В Благовещенске для самой большой школы в ДФО забили более 1 000 свай
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске продолжается строительство самого крупного на Дальнем Востоке общеобразовательного учреждения – школы на 1 500 мест. Исходя из разъяснений Минтруда России, введение нерабочих дней в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не распространяется на строительные компании, выполняющие работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям.

Все работы на социально-значимом объекте ведутся согласно графику. «На сегодняшний день забито уже порядка 1 250 свай, продолжается их срубка, завершены работы по всем пяти котлованам, рабочие переходят к бетонным работам», — рассказал исполнительный директор организации-подрядчика «Строительная компания № 1» Константин Ельцов.

По словам Константина Юрьевича, в целях профилактики распространения вирусной инфекции, на объекте выполняется весь перечень мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором и министерством строительства для организаций строительной отрасли. Регулярно проводятся осмотры сотрудников перед началом рабочего дня. Строители в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезрастворами, оборудована отдельная обеденная зона (вагончик), где также соблюдаются все необходимые меры, сообщает пресс-служба мэрии.

Начало строительства школы на 1 500 мест в микрорайоне Благовещенска стало возможным благодаря участию города в региональном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование».

Новая школа будет располагаться на участке размером 5,16 гектара. Ее площадь составит более 33 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании проектом предусмотрены 4 лифта, 60 учебных классов, 4 спортивных зала, просторный актовый зал на 900 человек и столовая на 780 мест.

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#строительство #школа

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