Экс-благовещенка рассказала о жестких карантинных мерах, принятых в Краснодарском крае

Бывшая жительница Благовещенска, экс-дежурная программы «Благовещенск: инструкция по применению» Алла Матюханова стала гостьей «Простых вопросов». Год назад она переехала в Геленджик и рассказала в интервью, как сейчас переносят карантин из-за коронавируса жители курортного города.

«У нас теперь новые правила. Нам нельзя выходить на улицу. Можно сходить только в магазин или аптеку, которые рядом с домом. Можно выгуливать собак на расстоянии не более чем 100 метров от дома, и помогать недееспособным родственникам. Если тебя остановили и ты не можешь подтвердить, зачем ты вышел, например, ты просто прогуливаешься, то штраф до 40 тысяч рублей», – рассказывает Алла.

По словам Аллы, если она выходит в магазин или аптеку, то обязательно берет с собой паспорт. У владельцев личного автотранспорта должен быть пропуск. Пропуска разного цвета, в зависимости от этого, владелец имеет право ездить либо только по городу, либо между определенными населенными пунктами, либо по всему краю. Если у человека нет ни прописки, ни пропуска, то в этот населенный пункт его не пустят.

«Если пропуска нет, то личным авто пользоваться вообще нельзя. Но если тебе надо выехать куда-то далеко, то можно пользоваться такси или общественным транспортом. Почему-то власти решили, что так будет безопаснее, чем на собственном автомобиле. На автомобиль ты можешь оформить пропуск, если официально работаешь. Его оформляет предприятие и потом мэрия. Но, как рассказывают люди, в мэрии огромные очереди из-за этого сейчас», – объясняет Алла.

Как жители Геленджика относятся к подобным жестким мерам, об этом в видео.