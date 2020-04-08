Мотоциклисты нарушили правила в Благовещенске и районе почти 30 раз

С начала 2020 года сотрудники Госавтоинспекции выявили в Благовещенске и Благовещенском районе 29 нарушений со стороны водителей мототранспорта. ДТП с участием мототранспорта, в которых бы травмировались люди, в 2020 году пока не зарегистрировано.

Из числа указанных 29 нарушений: 3 водителя передвигались без шлема; 4 водителя передвигались на не зарегистрированном в установленном законом порядке транспортном средстве; 5 водителей проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора; 6 водителей управляли мототранспортом без прав либо лишенные права управления; 1 водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения; 1 водитель был в состоянии опьянения и ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«Весенне-летний период характеризуется всплеском аварийности с участием водителей скутеров и мотоциклов, которые относятся к наименее защищенной категории участников дорожного движения. Даже незначительное столкновение мототранспортных средств может закончиться неприятными последствиями для их владельцев с пребыванием в больничной палате. Нередко водители сами усугубляют обстоятельства, способствующие ДТП – садятся за руль, не имея права на управление, в состоянии опьянения, не используют мотошлемы, а также используют агрессивную манеру вождения», – сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что владельцам мототранспорта для безопасного вождения необходимо соблюдать ряд правил и ограничений, регламентированных Правилами дорожного движения. А именно – использование мотоциклетного шлема с прочно зафиксированной застежкой: езда без специализированного шлема считается серьезным нарушением. Также Правила требуют, чтобы все пассажиры имели застегнутые шлемы.

Водителям мототранспорта нужно помнить, что при одинаковой мощности двигателя автомобиля и мотоцикла, скорость двухколесной техники, вследствие ее небольшой массы, намного превышает скорость автомобиля. Поэтому для водителей автотранспорта появление мотоциклистов порой становится неожиданностью, может стать причиной трагедии.

Со своей стороны сотрудники Госавтоинспекции прилагают немало усилий для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Они ведут комплексную работу с данной категорией водителей. Регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей мотоциклов, нарушающих ПДД. Кроме того, на территории Благовещенска функционируют аппараты фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, которые в автоматическом режиме выявляют любителей быстрой езды.