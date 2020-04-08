За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 56 российских регионах
За последние сутки в России подтверждено 1 175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.
Новые случаи коронавируса зафиксированы в том числе на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае – 8, в Приморском крае – 7, на Сахалине – 5, в Забайкальском крае – 3, в Еврейской АО – 3, в Якутии – 1, в Бурятии – 7.
|
1. Москва
|
660
|
2. Московская область
|
95
|
3. Санкт-Петербург
|
34
|
4. Ленинградская область
|
32
|
5. Республика Марий Эл
|
27
|
6. Мурманская область
|
25
|
7. Краснодарский край
|
24
|
8. Нижегородская область
|
24
|
9. Липецкая область
|
18
|
10. Республика Коми
|
18
|
11. Республика Ингушетия
|
18
|
12. Рязанская область
|
15
|
13. Ямало-Ненецкий АО
|
11
|
14. Воронежская область
|
10
|
15. Кабардино-Балкарская Республика
|
10
|
16. Чувашская Республика
|
9
|
17. Оренбургская область
|
8
|
18. Хабаровский край
|
8
|
19. Республика Мордовия
|
7
|
20. Республика Бурятия
|
7
|
21. Красноярский край
|
7
|
22. Приморский край
|
7
|
23. Курская область
|
6
|
24. Тамбовская область
|
6
|
25. Республика Северная Осетия
|
6
|
26. Алтайский край
|
6
|
27. Тульская область
|
5
|
28. Чеченская Республика
|
5
|
29. Свердловская область
|
5
|
30. Сахалинская область
|
5
|
31. Белгородская область
|
4
|
32. Смоленская область
|
4
|
33. Тверская область
|
4
|
34. Вологодская область
|
4
|
35. Республика Калмыкия
|
4
|
36. Ростовская область
|
4
|
37. Республика Башкортостан
|
4
|
38. Ханты-Мансийский АО
|
3
|
39. Забайкальский край
|
3
|
40. Еврейская АО
|
3
|
41. Владимирская область
|
2
|
42. Карачаево-Черкесская Республика
|
2
|
43. Кемеровская область
|
2
|
44. Новосибирская область
|
2
|
45. Брянская область
|
1
|
46. Калининградская область
|
1
|
47. Республика Дагестан
|
1
|
48. Пензенская область
|
1
|
49. Самарская область
|
1
|
50. Саратовская область
|
1
|
51. Курганская область
|
1
|
52. Республика Хакасия
|
1
|
53. Омская область
|
1
|
54. Томская область
|
1
|
55. Республика Саха (Якутия)
|
1
|
56. Республика Крым
|
1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 580 человек.
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