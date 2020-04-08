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8апреля
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сегодня, 17:59 1

За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 56 российских регионах

За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 56 российских регионах
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтверждено 1 175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в том числе на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае – 8, в Приморском крае – 7, на Сахалине – 5, в Забайкальском крае – 3, в Еврейской АО – 3, в Якутии – 1, в Бурятии – 7.

1. Москва

660

2. Московская область

95

3. Санкт-Петербург

34

4. Ленинградская область

32

5. Республика Марий Эл

27

6. Мурманская область

25

7. Краснодарский край

24

8. Нижегородская область

24

9. Липецкая область

18

10. Республика Коми

18

11. Республика Ингушетия

18

12. Рязанская область

15

13. Ямало-Ненецкий АО

11

14. Воронежская область

10

15. Кабардино-Балкарская Республика

10

16. Чувашская Республика

9

17. Оренбургская область

8

18. Хабаровский край

8

19. Республика Мордовия

7

20. Республика Бурятия

7

21. Красноярский край

7

22. Приморский край

7

23. Курская область

6

24. Тамбовская область

6

25. Республика Северная Осетия

6

26. Алтайский край

6

27. Тульская область

5

28. Чеченская Республика

5

29. Свердловская область

5

30. Сахалинская область

5

31. Белгородская область

4

32. Смоленская область

4

33. Тверская область

4

34. Вологодская область

4

35. Республика Калмыкия

4

36. Ростовская область

4

37. Республика Башкортостан

4

38. Ханты-Мансийский АО

3

39. Забайкальский край

3

40. Еврейская АО

3

41. Владимирская область

2

42. Карачаево-Черкесская Республика

2

43. Кемеровская область

2

44. Новосибирская область

2

45. Брянская область

1

46. Калининградская область

1

47. Республика Дагестан

1

48. Пензенская область

1

49. Самарская область

1

50. Саратовская область

1

51. Курганская область

1

52. Республика Хакасия

1

53. Омская область

1

54. Томская область

1

55. Республика Саха (Якутия)

1

56. Республика Крым

1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 580 человек.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    11 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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