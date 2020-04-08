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8апреля
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сегодня, 17:49 0

Псевдосотрудникам банка амурчанин перевел 95 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Завитинскому району поступило заявление от местного жителя 1976 года рождения по факту хищения с его банковской карты денег. Схема, по которой действовал злоумышленник, оказалась не нова.

По предварительной информации, потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что зафиксирована попытка списания денег с его кредитной карты. Чтобы этого избежать, необходимо снять все средства и переложить их на другой счет. Потерпевший пошел в банк и сделал так, как ему сказал «сотрудник банка».

Затем ему стали приходить коды в смс-сообщениях, которые он называл злоумышленнику. В результате у него списалось около 95 тысяч рублей. После этого гражданин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

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