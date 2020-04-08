Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач отметил, что это было сделано для того, чтобы организм не сопротивлялся работе аппарата искусственной вентиляции легких.

«Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска», – сказал Мясников в эфире программы «Прямой эфир».

Как рассказала РИА Новости представитель артистки Александр Велор, состояние Бабкиной стабильное, динамика положительная.