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сегодня, 17:33 0

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/?hl=ru

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной. Несколько дней назад артистку госпитализировали с пневмонией, а затем ввели в состояние искусственной комы.

Врач отметил, что это было сделано для того, чтобы организм не сопротивлялся работе аппарата искусственной вентиляции легких.

«Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска», – сказал Мясников в эфире программы «Прямой эфир».

Как рассказала РИА Новости представитель артистки Александр Велор, состояние Бабкиной стабильное, динамика положительная.

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#здоровье #коронавирус #шоу-бизнес

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