Амурчанам напоминают о недопустимости дистанционной продажи алкоголя

Минэкономразвития Амурской области напоминает гражданам, что продажа алкоголя дистанционно запрещена федеральным законодательством. Не допускается и распространение информации, содержащей предложения о дистанционной розничной продаже алкоголя или спиртосодержащей продукции.

Кроме того, не допускается дистанционная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством России.

Нарушение данных правил за последнее время неоднократно зафиксировано как со стороны предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих доставку продуктов питания, так и информационных агентств, которые распространяют данную информацию.

За неисполнение правил юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 000 до 150 000 рублей, индивидуальные предприниматели – от 20 000 до 40 000 рублей, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.