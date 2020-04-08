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8апреля
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сегодня, 17:24 2

Амурчанам напоминают о недопустимости дистанционной продажи алкоголя

Амурчанам напоминают о недопустимости дистанционной продажи алкоголя
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития Амурской области напоминает гражданам, что продажа алкоголя дистанционно запрещена федеральным законодательством. Не допускается и распространение информации, содержащей предложения о дистанционной розничной продаже алкоголя или спиртосодержащей продукции.

Кроме того, не допускается дистанционная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством России.

Нарушение данных правил за последнее время неоднократно зафиксировано как со стороны предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих доставку продуктов питания, так и информационных агентств, которые распространяют данную информацию.

За неисполнение правил юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 000 до 150 000 рублей, индивидуальные предприниматели – от 20 000 до 40 000 рублей, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    это не нормально

  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    11 минут назад

    Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

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